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Загадкові інвестори врятували клуб Першої ліги від зняття – що відбувається в українській трясовині

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
29 липня, 18:55
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Альянс з Липової Долини збирався зніматися з розіграшу чемпіонату України, однак раптово знайшов нового спонсора і передумав
Альянс продовжить виступи у Першій лізі
Альянс продовжить виступи у Першій лізі / Фото: Instagram Альянсу

У понеділок в українському футболі розгорівся гучний скандал. Президент Альянсу після матчу з Металістом обурився суддівством та не соромився виразів на камеру.

Через кілька днів Сергій Демченко оголосив про зняття Альянсу з сезону і небажання продовжувати займатися футболом. Втім, команда з Липової Долини все ж продовжить існування.

Як розповів Демченко в інтерв'ю ресурсу Tribuna, у клубу з'явилися нові інвестори, які мають намір зберегти команду в Першій лізі. За його словами, ці люди раніше не мали відношення до футболу.

Альянс продовжить виступ. Швидше за все, ми подаруємо клуб. Нові інвестори попросили поки нічого зайвого не розповідати, а просто сказати, що клуб буде.

Ці інвестори взагалі не з футболу. Виключно як уболівальники. Це нові обличчя для футболу. Я не чув, щоб вони займалися футболом.

Лист в ПФЛ про зняття з турніру ми відправляли. Але його вже немає. Через тиждень-два все стане відомо. Альянсу поки перенесли матч 2-го туру Першої ліги з Оболонню, який повинен був відбутися 1 серпня.

Отже, результат матчу Альянс – Металіст залишиться в силі. Відзначимо, що за регламентом Першої ліги якби Альянс знявся, результат матчу був би анульований.

Футбольний клуб Альянс був заснований у 2016 році. Через чотири роки команда із Сумської області завоювала підвищення в Першу лігу, а минулий сезон у другому дивізіоні завершила на 6-му місці. Найкращий результат в Кубку України – 1/4 фіналу в сезоні 2019/2020.

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