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Замість "Динамо" забивний іранець перейде до іншого клубу УПЛ

9 січня, 16:19

Олег Люлька Олег Люлька

Найкращий снайпер чемпіонату України іранець Шахаб Захеді з "Олімпіка" уклав контракт із "Зорею"

Форвард "Олімпіка" Шахаб Захеді, який із 8 голами ділить перше місце в гонці бомбардирів української Прем'єр-ліги з динамівцем Віктором Циганковим, уклав попередній контракт із "Зорею".

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Про це повідомляє журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас у себе в Twitter.

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Передбачається, що 25-річний іранець дограє сезон в "Олімпіку", а влітку на умовах вільного агента, тобто безкоштовно, перейде до луганського клубу.

Однак є ймовірність, що клуби домовляться про компенсацію. В такому разі Шахаб може стати гравцем "Зорі" вже взимку.

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Цікаво, що нещодавно генеральний директор "Олімпіка" Олексій Антонов заявляв, що менш ніж за мільйон євро вони Шахаба не продадуть, а "500 000 євро – це так, ні про що".

Шахаб

Шахаб / Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

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Раніше ми писали, що на забивного іранця з "Олімпіка" поклало око "Динамо". Однак президент столичного клубу Ігор Суркіс стверджував, що переговори щодо Шахаба вони не вели.

Додамо, що іранський нападник "Олімпіка" Шахаб Захеді посів третє місце в опитуванні на найкращого футболіста 2020 року в УПЛ. Другу сходинку отримав "гірник" Тайсон, першу – динамівець Віктор Циганков.

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Дивіться, як забиває олімпієць Шахаб Захеді

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