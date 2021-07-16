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Всі на стадіон! В Україні дозволили на третину заповнювати трибуни

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
16 липня, 08:49
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У регіонах із зеленою, жовтою і помаранчевою зонами карантину стадіони можна буде заповнювати на 67 відсотків, в червоних зонах проведення матчів з глядачами заборонено
Вболівальників на трибунах тепер буде багато
Вболівальників на трибунах тепер буде багато / Фото: УАФ

В українському футболі затвердили новий медичний протокол для проведення матчів. Тепер стадіони під час поєдинків Прем'єр-ліги, першої та другої ліги, а також жіночих змагань можна заповнювати на 67 відсотків.

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Це правило діє для регіонів із зеленою, жовтою і помаранчевою зонами карантину. У червоних зонах проведення матчів з глядачами заборонено, повідомляє УПЛ.

Крім того, клуб-господар самостійно може ухвалювати рішення присутності глядачів на матчах, але не перевищуючи допустиму норму і за умови дотримання учасниками відповідних санітарних і протиепідемічних заходів, здійснення обов'язкового контролю за станом здоров'я.

В тренді

Раніше дозволялося заповнювати стадіони не більше ніж на 50%.

Нагадаємо, що футбольний сезон в Україні стартує 23 липня матчем Львів – Маріуполь.

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