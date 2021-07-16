Всі на стадіон! В Україні дозволили на третину заповнювати трибуни

У регіонах із зеленою, жовтою і помаранчевою зонами карантину стадіони можна буде заповнювати на 67 відсотків, в червоних зонах проведення матчів з глядачами заборонено

Вболівальників на трибунах тепер буде багато / Фото: УАФ

В українському футболі затвердили новий медичний протокол для проведення матчів. Тепер стадіони під час поєдинків Прем'єр-ліги, першої та другої ліги, а також жіночих змагань можна заповнювати на 67 відсотків.

Читайте також: Батько нападника збірної України став повноцінним тренером клубу Прем'єр-ліги

Це правило діє для регіонів із зеленою, жовтою і помаранчевою зонами карантину. У червоних зонах проведення матчів з глядачами заборонено, повідомляє УПЛ.

Крім того, клуб-господар самостійно може ухвалювати рішення присутності глядачів на матчах, але не перевищуючи допустиму норму і за умови дотримання учасниками відповідних санітарних і протиепідемічних заходів, здійснення обов'язкового контролю за станом здоров'я.

Раніше дозволялося заповнювати стадіони не більше ніж на 50%.

Нагадаємо, що футбольний сезон в Україні стартує 23 липня матчем Львів – Маріуполь.