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Воротар "Динамо" отримав пропозицію з Європи і рветься залишити клуб

28 березня, 13:00

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Досвідчений Денис Бойко може перебратися в грецький АЕК

Напередодні в столиці України пройшов товариський матч: київське "Динамо" обіграло "Динамо" (Бухарест). У ньому на поле в господарів вийшов 33-річний воротар Денис Бойко, який останнім часом грає не так часто, як йому хотілося б. Стало відомо, що колишній футболіст "Дніпра" і "Бешикташа" може покинути клуб, оскільки отримав пропозицію з Греції.

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Цікаво, що про це пише турецька сайт sporx, згадуючи ексгравця стамбульської команди.

У своїх рядах кіпера хоче бачити грецький АЕК. Пишуть, що Бойко вже заявив керівництву "Динамо" про бажання покинути клуб, зігравши всього два офіційні матчі в сезоні 2020/2021. Поки ж його контракт у Києві розрахований до літа 2023 року.

Денис Бойко

Денис Бойко / Фото: Instagram

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До речі, за команду з Афін виступають два українських захисники: 34-річний Дмитро Чигринський і 26-річний Олег Данченко, що пройшли школу "Шахтаря".

Тим часом у колишньої зірки "Динамо" і "Мілана" виявили незвичайну хворобу.

Дивіться, як "Динамо" програло "Вільярреалу" з Бущаном у воротах в Лізі Європи:

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футбол Динамо Київ пропозиція Денис Бойко АЕК Греція трансфер
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