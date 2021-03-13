Оце Довбик "довбонув"! Гол-гармата приніс "Дніпру-1" перемогу над "Ворсклою"

У суботньому матчі 18-го туру чемпіонату України з футболу "Ворскла", що претендує на путівку до єврокубків, досить несподівано програла на своєму полі недавньому аутсайдеру першості "Дніпру-1" з рахунком 0:1.

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Переможний м'яч для "Дніпра-1", очолюваного хорватом зі знанням української мови Ігорем Йовичевичем, забив Артем Довбик. На 40-й хвилині форвард дніпрян забив шикарний гол, чарівно пробивши лівою ногою під поперечину з 24 метрів. Шедевр!

Відео голу Довбика

На 54-й хвилині "Дніпро-1" залишився в меншості – другу жовту картку отримав захисник гостей Дуглас.

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Відео вилучення Дугласа

Але навіть вдесятьох дніпряни зуміли довести матч з "Ворсклою" до перемоги.

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Артем Довбик / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

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Нагадаємо, головні матчі 18-го туру УПЛ відбудуться в неділю, 14 березня. "Шахтар" прийме "Десну", а "Зоря" зіграє з "Динамо". Обидва матчі розпочнуться о 17:00.

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