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Оце Довбик "довбонув"! Гол-гармата приніс "Дніпру-1" перемогу над "Ворсклою"

13 березня, 18:55

Олег Люлька Олег Люлька

Дніпряни на виїзді обіграли полтавців завдяки неймовірному удару Довбика

У суботньому матчі 18-го туру чемпіонату України з футболу "Ворскла", що претендує на путівку до єврокубків, досить несподівано програла на своєму полі недавньому аутсайдеру першості "Дніпру-1" з рахунком 0:1.

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Переможний м'яч для "Дніпра-1", очолюваного хорватом зі знанням української мови Ігорем Йовичевичем, забив Артем Довбик. На 40-й хвилині форвард дніпрян забив шикарний гол, чарівно пробивши лівою ногою під поперечину з 24 метрів. Шедевр!

Відео голу Довбика

На 54-й хвилині "Дніпро-1" залишився в меншості – другу жовту картку отримав захисник гостей Дуглас.

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Відео вилучення Дугласа

Але навіть вдесятьох дніпряни зуміли довести матч з "Ворсклою" до перемоги.

В тренді
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Артем Довбик

Артем Довбик / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

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Нагадаємо, головні матчі 18-го туру УПЛ відбудуться в неділю, 14 березня. "Шахтар" прийме "Десну", а "Зоря" зіграє з "Динамо". Обидва матчі розпочнуться о 17:00.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
17
12
4
1
36
13
23
40
Забиті 36
Пропущені 13
Різниця 23
Результати останніх матчів: В В Н В Н
2
ШахтарШахтарШах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забиті 33
Пропущені 12
Різниця 21
Результати останніх матчів: В П В Н В
3
ЗоряЗоряЗор
16
9
5
2
31
11
20
32
Забиті 31
Пропущені 11
Різниця 20
Результати останніх матчів: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
17
8
6
3
27
14
13
30
Забиті 27
Пропущені 14
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В Н П В
5
ВорсклаВорсклаВор
18
7
7
4
24
15
9
28
Забиті 24
Пропущені 15
Різниця 9
Результати останніх матчів: П В В Н Н
6
ОлександріяОлександріяОле
17
6
5
6
24
21
3
23
Забиті 24
Пропущені 21
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н П В В П
7
КолосКолосКол
17
5
8
4
21
18
3
23
Забиті 21
Пропущені 18
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н П В Н Н
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
18
5
4
9
23
30
-7
19
Забиті 23
Пропущені 30
Різниця -7
Результати останніх матчів: В Н Н В В
9
ОлімпікОлімпікОлі
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забиті 22
Пропущені 28
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П П Н
10
МаріупольМаріупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: П Н П П П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: В Н П Н П
12
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забиті 15
Пропущені 31
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В П Н В
13
МинайМинайМин
17
3
4
10
12
33
-21
13
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П В П П
14
ЛьвівЛьвівЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забиті 11
Пропущені 37
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П П В Н

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відео голів чемпіонат України Ворскла Полтава Дніпро-1 Артем Довбик

Джерело: Сегодня|Спорт

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