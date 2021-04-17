Ворскла обіграла Зорю і може залишити її без "бронзи": відео голів

Героєм поєдинку в Полтаві став форвард ворсклян Владислав Кулач, який забив три м'ячі і став одноосібним лідером бомбардирських перегонів Прем'єр-ліги

Сенсація в чемпіонаті України! Ворскла в Полтаві легко обіграла Зорю 4:2. Отже, Зоря, якій раніше пророкували боротьбу за "срібло" УПЛ, може залишитися навіть без "бронзи".

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Принаймні за чотири тури до фінішу Ворскла всього на очко відстає від Зорі, що перебуває на третій сходинці таблиці, правда, у луганців є одна гра в запасі.

Ворскла – Зоря – 4:2

Голи: Степанюк, 8, Кулач, 24, 30, 49 – Тілль, 80 (автогол), Фаворов, 90+2

Відзначимо, що в матчі із Зорею форвард ворсклян Владислав Кулач записав на свій рахунок перший у кар'єрі хет-трик. Завдяки цьому 27-річний нападник з 13 голами вирвався в лідери в суперечці бомбардирів УПЛ, випереджаючи на три м'ячі вінгера Динамо Віктора Циганкова і нападника Миная Анатолія Нурієва.

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Відео всіх голів Кулача

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