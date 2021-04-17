Русский
$ 27,96
33,46

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Ворскла обіграла Зорю і може залишити її без "бронзи": відео голів

17 квітня, 18:53

Олег Люлька Олег Люлька

Героєм поєдинку в Полтаві став форвард ворсклян Владислав Кулач, який забив три м'ячі і став одноосібним лідером бомбардирських перегонів Прем'єр-ліги

Сенсація в чемпіонаті України! Ворскла в Полтаві легко обіграла Зорю 4:2. Отже, Зоря, якій раніше пророкували боротьбу за "срібло" УПЛ, може залишитися навіть без "бронзи".

Реклама

Шахтар – Динамо: о котрій і де дивитися українське класико

Принаймні за чотири тури до фінішу Ворскла всього на очко відстає від Зорі, що перебуває на третій сходинці таблиці, правда, у луганців є одна гра в запасі.

Ворскла – Зоря – 4:2
Голи: Степанюк, 8, Кулач, 24, 30, 49 – Тілль, 80 (автогол), Фаворов, 90+2

Відзначимо, що в матчі із Зорею форвард ворсклян Владислав Кулач записав на свій рахунок перший у кар'єрі хет-трик. Завдяки цьому 27-річний нападник з 13 голами вирвався в лідери в суперечці бомбардирів УПЛ, випереджаючи на три м'ячі вінгера Динамо Віктора Циганкова і нападника Миная Анатолія Нурієва.

Реклама

Відео всіх голів Кулача

Реклама

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забиті 45
Пропущені 14
Різниця 31
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забиті 44
Пропущені 15
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В П В В
3
ЗоряЗоряЗор
21
11
5
5
37
18
19
38
Забиті 37
Пропущені 18
Різниця 19
Результати останніх матчів: П В В П П
4
ВорсклаВорсклаВор
22
10
7
5
33
20
13
37
Забиті 33
Пропущені 20
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В П В П
5
ДеснаДеснаДес
22
10
6
6
34
24
10
36
Забиті 34
Пропущені 24
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П П
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забиті 28
Пропущені 20
Різниця 8
Результати останніх матчів: В Н В В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забиті 29
Пропущені 31
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П П П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забиті 30
Пропущені 33
Різниця -3
Результати останніх матчів: П В В В Н
9
МаріупольМаріупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забиті 21
Пропущені 34
Різниця -13
Результати останніх матчів: П В Н П П
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П В В Н
11
ЛьвівЛьвівЛьв
20
5
3
12
19
47
-28
18
Забиті 19
Пропущені 47
Різниця -28
Результати останніх матчів: В П П В П
12
МинайМинайМин
21
4
6
11
15
36
-21
18
Забиті 15
Пропущені 36
Різниця -21
Результати останніх матчів: В П Н Н П
13
ОлімпікОлімпікОлі
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забиті 23
Пропущені 37
Різниця -14
Результати останніх матчів: П П П П П
14
РухРухРух
20
3
7
10
17
36
-19
16
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: В П П П В

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

відео голів чемпіонат України Зоря Луганськ Ворскла Полтава Владислав Кулач

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Лідер Шахтаря подарував своїй дівчині прогулянку на вертольоті (фото)
Лідер Шахтаря подарував своїй дівчині прогулянку на вертольоті (фото)Футбол
Всі результати 21-го туру чемпіонату України: Динамо, Шахтар і Зоря перемагають
Всі результати 21-го туру чемпіонату України: Динамо, Шахтар і Зоря перемагаютьЧУ з футболу
Колишній тренер Шахтаря в Європі йде нарозхват
Колишній тренер Шахтаря в Європі йде нарозхватФутбол
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату України
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату УкраїниЧУ з футболу
Футбольний клуб Карпати почав вакцинацію від COVID-19 індійським препаратом
Футбольний клуб Карпати почав вакцинацію від COVID-19 індійським препаратомЧУ з футболу
Шахтар залишає найкращий футболіст чемпіонату України
Шахтар залишає найкращий футболіст чемпіонату УкраїниЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти