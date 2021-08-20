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Колос --
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Інгулець --
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Ворскла – Металіст 1925: відео голів та огляд матчу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
20 серпня, 22:55
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Дивіться, як полтавська Ворскла, завдяки відмінній грі свого голкіпера, обіграла Металіст 1925 з рахунком 2:0
Дмитро Різник герой матчу Ворскла - Металіст 1925
Дмитро Різник герой матчу Ворскла - Металіст 1925 / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

У матчі 5-го туру чемпіонату України Ворскла Юрія Максимова здобула впевнену перемогу над новачком УПЛ харківським Металістом 1925 2:0.

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Полтавську команду сильно виручив їхній воротар Дмитро Різник, який на початку другого тайму відбив пенальті, а потім почав гольову атаку на ворота харків'ян.

ОГЛЯД МАТЧУ ВОРСКЛА – МЕТАЛІСТ 1925 (2:0)

Українська Прем'єр-ліга. 5 тур

Ворскла – Металіст 1925 – 2:0

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Голи: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (аг).

На 47 хвилині Батюшин (Металіст 1925) не забив пенальті (воротар).

Ворскла: Різник, Пердута, Чеснаков, Тамм, Бондаренко (Яворський, 90), Якубу (Кушніренко, 90), Челядін, Тілль (Нестеренко, 89), Скляр (Вакула, 72), Кане (Пешич, 90), Степанюк.

Металіст 1925: Сидоренко, Єрмаков, Ткачук, Шершень, Западня (Ченбай, 83), Габелок (Д. Кравченко, 83), Протасов (Савін, 70), Батюшин (Задерака, 64), Фабіньо, Дмитренко (Ременюк, 64), Криськів.

Попередження: Пердута, 35, Якубу, 72, Степанюк, 82 – Фабіньо, 66, Ременюк, 83, Савін, 87.

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Решта матчів 5-го туру чемпіонату України з футболу пройдуть 21 – 23 серпня.

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І
Г
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1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
4
9:2
10
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
Олександрія
4
4:3
7
7
Металіст 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Зоря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Чорноморець
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львів
4
3:9
2
15
Маріуполь
4
5:8
1
16
Інгулець
4
3:10
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