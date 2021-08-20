Ворскла громить новачка УПЛ і виходить на друге місце в турнірній таблиці

У першому матчі п'ятого туру УПЛ полтавська Ворскла обіграла харківський Металіст 1925 з рахунком 2:0

Ворскла була сильнішою дебютанта Прем'єр-ліги / Фото: официальный сайт УПЛ

Команда Юрія Максимова без особливих проблем обіграла харківський Металіст 1925 з рахунком 2:0.

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Суперники відкривали програму п'ятого туру чемпіонату Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок проходив під диктовку господарів поля, які контролювали хід зустрічі.

В кінці першого тайму капітан господарів Володимир Чесноков, скориставшись пасом Скляра, пробив точно в лівий нижній кут воріт Дениса Сидоренка – 1:0.

У дебюті другого тайму гості мали шанс зрівняти рахунок – Челядин зіграв рукою в своїй штрафній. Одинадцятиметровий пробивав Батюшин, але воротар полтавчан Різник був на висоті, відбивши м'яч ногами.

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Другий гол у ворота Металіста 1925 організував воротар Дмитро Різник: своїм пасом він вивів Скляра на побачення з голкіпером харків'ян, полтавчанин віддавав на Кане, але Ібрагіма випередив захисник харків'ян Євген Ткачук, який зрізав м'яч у власні ворота – 2:0.

Полтавчани здобули третю перемогу в чемпіонаті і вийшли на друге місце в турнірній таблиці. Харків'яни з шістьма очками поки зберігають за собою сьоме місце.

Українська Прем'єр-ліга. 5 тур

Ворскла – Металіст 1925 – 2:0

Голи: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (аг).

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На 47 хвилині Батюшин (Металіст 1925) не забив пенальті (воротар).

Ворскла: Різник, Пердута, Чеснаков, Тамм, Бондаренко (Яворський, 90), Якубу (Кушніренко, 90), Челядин, Тілль (Нестеренко, 89), Скляр (Вакула, 72), Кане (Пешич, 90), Степанюк.

Металіст 1925: Сидоренко, Єрмаков, Ткачук, Шершень, Западня (Ченбай, 83), Габелок (Д. Кравченко, 83), Протасов (Савін, 70), Батюшин (Задерака, 64), Фабіньо, Дмитренко (Ременюк, 64), Криськів.

З розкладом решти матчів 5-го туру чемпіонату України можна ознайомитись в матеріалі нашого сайту.