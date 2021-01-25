Замість матчу – два тренування: чому спаринг "Шахтаря" в Туреччині скасували

"Гірники" не зіграють з "Марібором" через спалах коронавірус у таборі суперника

Сьогодні "Шахтар" повинен був провести третій матч на зборі в Туреччині. Чемпіони України збиралися зустрітися з флагманом словенського футболу – "Марібором". Однак спаринг скасували, оскільки в стані суперника зафіксували спалах коронавірусу. А позавчора "Шахтар" зіграв унічию з болгарським "Лудогорцем".

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Про зміну планів повідомив офіційний сайт "гірників".

У терміновому порядку знайти іншого опонента на товариський матч не вдалося. Тому підопічні Луїша Каштру в понеділок проведуть два тренування. Напередодні чемпіони України організували відновлювальне заняття. Дощова погода в Белеку не надто цьому сприяла, але гарному настрою багатьох футболістів це не заважало.

На зборі в Туреччині "Шахтар" провів дві контрольні зустрічі. Спочатку в доданий час відігрався з пенальті в дуелі з польським "Лехом" (1:1), а потім упустив перевагу в два м'ячі над болгарським "Лудогорцем" (2:2). Тепер у вівторок "оранжево-чорні" повинні битися з "Сілексом" із Північної Македонії.

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Днями колишній капітан збірної України поїхав грати в російське село.

Згадаймо, як "Шахтар" удруге обігрував "Реал" у Лізі чемпіонів:

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