"Вікінги прибувають": український клуб пафосно представив культового новачка

Сьогодні на одного примітного футболіста в чемпіонаті України стало більше. Львівський "Рух" підписав контракт з 34-річним ісландським захисником Рагнаром Сігурдссоном. А раніше "Рух" відмовився від Мілевського.

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Про угоду з досвідченим новачком повідомив офіційний сайт клубу.

Сігурдссон вже вважається легендарним футболістом в своїй країні, адже в складі збірної він дійшов до чвертьфіналу Євро-2016. Причому, в 1/8 фіналу він забив м'яч у ворота збірної Англії в переможному матчі (2:1). Всього провів за національну команду 96 поєдинків і забив п'ять м'ячів. "Рух" представив Рагнара вражаючим відеороликом.

У своїй багатій біографії Сігурдссон виступав за клуби Швеції, Данії, Англії, Росії. Правда, в лондонському "Фулгемі" він основним гравцем не став. Також він користується повагою в "Копенгагені", звідки і перейшов в "Рух". Контракт розрахований до закінчення сезону 2020/2021 з можливістю продовження ще на рік. Про суму трансферу не повідомляють, але за останніми оцінками Рагнар коштує близько 350 тисяч євро.

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Сьогодні "Динамо" програло перший спаринг в Еміратах польській "Легії".

Після першого кола львів'яни посідають 12-е місце серед 14 колективів, набравши 9 очок у 13 матчах. Дивіться, як "Рух" розгромив "Дніпро-1" у чемпіонаті України:

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