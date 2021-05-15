Повернули гроші, яких вистачить на квартиру в Дніпрі: зізнання фіналіста Ліги Європи

Півзахисник Олександрії Валерій Лучкевич розповів, що у нього немає претензій до дніпровського клубу – весь борг півзахисникові виплатили перед трансфером

Валерій Лучкевич після забитого м'яча в УПЛ / Фото: ПФК "Олександрія"

Півзахисник Олександрії і фіналіст Ліги Європи в складі Дніпра Валерій Лучкевич розповів, що у дніпровського клубу не залишилося перед ним заборгованостей. Всі фінансові питання були улагоджені, коли в 2017 році гравець йшов до бельгійського Стандарду.

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"Особисто мені Дніпро винен – нуль. Коли мене продавали до Стандарду, ми з Андрієм Русолом сіли і закрили всі моменти, які у нас були. Всі гроші, які були винні, мені повернули. Це була велика сума, за неї можна придбати BMW- X5 з пробігом десь року 2015 го. Або однокімнатну квартиру в Дніпрі", – розповів Лучкевич Брутальному футболу

Валерій Лучкевич, його дружина і син / Фото: Instagram

Також Валерій заявив, що, ймовірно, покине олександрійський клуб, за який виступав два сезони, цього літа: "Цими питаннями займаються Вадим Шаблій і Сергій Серебренніков. Дай бог, щоб були пропозиції. Тоді будемо вже разом з родиною приймати рішення. Поки не представляється можливим те, що я залишуся в Олександрії".

Раніше Анна Лучкевич вперше показала обличчя сина Леона, якого народила в кінці листопада в Дніпрі.

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