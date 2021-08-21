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Інгулець --
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Динамо --
Колос --
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Десна --
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Верес – Минай: новачок Прем'єр-ліги здобув першу перемогу в чемпіонаті

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
21 серпня, 19:05
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У матчі п'ятого туру УПЛ рівненський Верес обіграв закарпатський Минай з рахунком 1:0
Поєдинок 5-го туру Верес - Минай
Поєдинок 5-го туру Верес - Минай / Фото: официальный сайт УПЛ

У суботу, 21 серпня, в матчі 5 туру Прем'єр-ліги рівненська команда Верес зуміла обіграти Минай з рахунком 1:0.

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Суперники не претендують на високі місця в турнірній таблиці, проте обидві команди вміють заробляти очки і підносити сюрпризи.

Зустріч рівних команд не була багатою на небезпечні моменти. Кожен сподівався на помилку опонента.

Так і сталося на 59-й хвилині матчу. Захисник гостей Багайоко засвітив "свічку" в своєму штрафному, а нападник Вереса Роберт Гегедош скористався помилкою малійця і зльоту відправив м'яч у ворота Кучера.

Закарпатці мали шанс зрівняти рахунок, але на 66-й хвилині матчу Дмитро Білоног не зумів реалізувати пенальті. Капітан господарів Богдан Когут відбив удар нападника, а добити м'яч в сітку було нікому.

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Рівненська команда набирає три очки і виходить на дев'яте місце в турнірній таблиці. Підопічні Василя Кобіна втрачають можливість заробити залікові бали перед матчем з донецьким Шахтарем.

Українська Прем'єр-ліга. 5 тур.

Верес – Минай – 1:0 .

Голи: Гегедош, 59.

На 66 хв Білоног (Минай) не забив пенальті (воротар).

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Верес: Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов, Кучеров, Полюлях (Кльоц, 78), Е. Пасіч (Дахновський, 85), Гегедош (Гечев, 67), Г. Пасіч (Тимофіенко, 85), Сергійчук (Панасенко, 77) .

Минай: Кучер, Лиховидько, Книш (Гончар, 68), Горін, Матіч (Векляк, 68), Кулієв, Кобак (Білоног, 56), Селезньов (Ахмедзаде, 56), Хахльов, Петрусенко, Багайоко (Синьогуб, 68).

З розкладом решти матчів 5-го туру чемпіонату України можна ознайомитись в матеріалі нашого сайту.

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Команда
І
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Ворскла
5
11:4
11
3
Динамо
4
9:2
10
4
Шахтар
4
8:3
9
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
Олександрія
4
4:3
7
7
Металіст 1925
5
5:8
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Верес
5
3:7
5
10
Зоря
4
7:5
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Минай
4
2:4
4
13
Чорноморець
4
5:11
3
14
Львів
4
3:9
2
15
Маріуполь
4
5:8
1
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