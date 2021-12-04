Верес – Динамо: де дивитись матч 4 грудня

Список трансляцій поєдинку чемпіонату України з футболу. За грою можна стежити у нас на сайті та на телеканалі "Футбол 2"

У суботу, 4 грудня, на стадіоні "Авангард" у Луцьку відбудеться матч 17-го туру української Прем'єр-ліги. Зустрічаються Верес та Динамо.

У скільки матчів? Гра стартує дуже рано о 14:00.

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Де дивитись? Матч Верес – Динамо у прямому ефірі буде показано на телеканалі "Футбол 2". Також гру можна переглянути на платформі Oll.tv.

Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Верес – Динамо .

Турнірна таблиця. Перед цим матчем лідирує в УПЛ Шахтар, який учора розгромив Львів – 6:1.

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Якщо динамівці виграють, то зрівняються із "гірниками" за набраними очками. Тоді буде вищою команда, у якої найкраща різниця м'ячів. Зараз у гірників +38, у киян +35.

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