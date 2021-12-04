Верес – Динамо: де дивитись матч 4 грудня

Список трансляцій поєдинку чемпіонату України з футболу. За грою можна стежити у нас на сайті та на телеканалі "Футбол 2"
У суботу, 4 грудня, на стадіоні "Авангард" у Луцьку відбудеться матч 17-го туру української Прем'єр-ліги. Зустрічаються Верес та Динамо.
У скільки матчів? Гра стартує дуже рано о 14:00.
Де дивитись? Матч Верес – Динамо у прямому ефірі буде показано на телеканалі "Футбол 2". Також гру можна переглянути на платформі Oll.tv.
Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Верес – Динамо .
Турнірна таблиця. Перед цим матчем лідирує в УПЛ Шахтар, який учора розгромив Львів – 6:1.
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Якщо динамівці виграють, то зрівняються із "гірниками" за набраними очками. Тоді буде вищою команда, у якої найкраща різниця м'ячів. Зараз у гірників +38, у киян +35.
1
17
14
2
1
47
9
38
44
Забиті
47
Пропущені
9
Різниця
38
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
В
2
16
13
2
1
43
8
35
41
Забиті
43
Пропущені
8
Різниця
35
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
3
16
11
1
4
29
16
13
34
Забиті
29
Пропущені
16
Різниця
13
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
П
4
16
10
2
4
35
18
17
32
Забиті
35
Пропущені
18
Різниця
17
Результати останніх матчів:
В
П
В
В
В
5
16
9
4
3
29
17
12
31
Забиті
29
Пропущені
17
Різниця
12
Результати останніх матчів:
П
В
В
Н
П
6
16
7
3
6
18
22
-4
24
Забиті
18
Пропущені
22
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
В
П
В
П
Н
7
16
6
5
5
15
14
1
23
Забиті
15
Пропущені
14
Різниця
1
Результати останніх матчів:
П
П
В
Н
Н
8
16
6
4
6
14
16
-2
22
Забиті
14
Пропущені
16
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
П
В
П
Н
В
9
16
6
1
9
16
26
-10
19
Забиті
16
Пропущені
26
Різниця
-10
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
В
10
16
5
3
8
11
22
-11
18
Забиті
11
Пропущені
22
Різниця
-11
Результати останніх матчів:
В
Н
В
П
П
11
15
4
4
7
15
20
-5
16
Забиті
15
Пропущені
20
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
В
П
П
Н
Н
12
17
4
4
9
13
29
-16
16
Забиті
13
Пропущені
29
Різниця
-16
Результати останніх матчів:
П
В
В
П
В
13
16
2
5
9
17
36
-19
11
Забиті
17
Пропущені
36
Різниця
-19
Результати останніх матчів:
П
П
В
Н
Н
14
16
1
7
8
11
25
-14
10
Забиті
11
Пропущені
25
Різниця
-14
Результати останніх матчів:
П
Н
Н
П
П
15
15
2
4
9
11
26
-15
10
Забиті
11
Пропущені
26
Різниця
-15
Результати останніх матчів:
П
Н
П
Н
П
16
16
2
1
13
18
38
-20
7
Забиті
18
Пропущені
38
Різниця
-20
Результати останніх матчів:
П
П
В
П
П