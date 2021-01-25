В Україні завершили найскандальніший трансфер зими: подробиці від джерела

Кращий бомбардир чемпіонату України іранець Шахаб Захеді з "Олімпіка" з наступного літа стане гравцем "Зорі", хоча його хотів купити клуб з Португалії. Луганчани вже уклали з гравцем попередню угоду і видали йому чималі підйомні. Про це стверджує журналіст Ігор Бурбас на своїй сторінці в Twitter.

"Шахаб не змінював агента і з українського чемпіонату не поїде. Він уже отримав немалі підйомні від "Зорі", а сам клуб офіційно зареєстрував в УАФ попередній контракт. Ось вам і крапка в епопеї. З літа Шахаб – гравець "Зорі". А до цього часу, схоже, буде сидіти в дублі "Олімпіка", – написав Бурбас.

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Нагадаємо, влітку у Шахаба закінчується строк контракту з "Олімпіком" і за півроку до цього він має право вести переговори з іншими командами. Правда, в донецькому клубі не хотіли просто так відпускати свого кращого футболіста, але, не зумівши домовитися, перевели в дублюючий склад до кінця сезону.

У поточній Прем'єр-лізі Шахаб забив вісім м'ячів і ділить першу сходинку в списку найкращих бомбардирів сезону з Віктором Циганковим з "Динамо".

Дивіться, як забиває Шахаб:

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