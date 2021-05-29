У планах – смачний футбол: Палкін – про підсумки Шахтаря, Трубіна у збірній і історію з Реалом

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін після закінчення сезону оцінив прогрес молодих футболістів, трансфери клубу і успіх свого Instagram

Сергій Палкін на ювілеї Шахтаря / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін підбив підсумки сезону, що завершився, розповів про прогрес молодих футболістів, трансфери "гірників", контракті Пятова, чемпіонство команди U-19 і ювілеї клубу.

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- Сезон не найкращий в історії нашого клубу. Звичайно, ми програли чемпіонат, Кубок України і Суперкубок. З одного боку, це можна пояснити тим, що у кожного клубу є свій перехідний період, коли змінюються покоління і тренер. Ми всі розуміємо, що неможливо завжди ставати чемпіоном, неможливо завжди вигравати. У будь-якій компанії, незалежно від того, чим вона займається, є підйоми і спади. На жаль, цей сезон проявив себе спадом з точки зору спортивних результатів. З іншого боку – у нас йде зміна поколінь, підходить багато молоді. Коли відбувається такий перехідний період, результат очевидний.

"Ми сьогодні не стали чемпіонами, і це говорить про те, що перехідний період дає про себе знати. Сподіваюся, що цим сезоном він обмежиться. А в наступному ми будемо показувати зовсім інший футбол і перестанемо говорити про будь-яких перехідних періодах. Мені здається , цього сезону нам вистачило, щоб побачити рівень і якість нашої молоді, розуміти, чого від кого можна очікувати, яким може бути її рівень, який футбол вона може показувати і яких суперників обігрувати – то, що дав нам цей сезон з точки зору позитиву" , – сказав Палкін Shakhtar Social

- Дві перемоги над Реалом і вибування найсильнішої команди Інтера за 10 років з Ліги чемпіонів або півфінал Ліги Європи – що б ви вибрали на початку сезону?

- Якщо говорити про Лігу Європи, то, коли ми потрапили в півфінал, вже відчувався смак, і ти був за крок від фіналу, а потім все закінчується, післясмак дуже погане. Кажуть, якщо ти потрапляєш у фінал, краще його виграти, тому що програш буде йти за тобою, і ти будеш завжди про нього згадувати і про багато жаліти. З одного боку, це теж показує рівень нашої команди і те, що ми взагалі можемо. А з іншого боку, дві перемоги над Реалом багато чого варті і залишаться назавжди в історії нашого клубу. Невідомо, коли ми ще зможемо двічі обіграти Реал в групі. Щоб така подія відбулася, для початку потрібно потрапити з ним в одну групу, і повторити це буде складно. Потрапити в півфінал Ліги Європи, напевно, теж складно. Настільки сильна сьогодні Ліга Європи і клуби, які там грають.

Хочу сказати, що обидві події для нас історичні. Ще довго будуть згадувати подвійний виграш у Реала. Про Інтері можна говорити те, що ця команда була найсильнішою у них за останні роки. Але нічия – це нічия, в футболі цінується перемога. Потім перемога над Реалом не менш важлива, ніж потрапляння в півфінал Ліги Європи. Це два дуже важливих події, дай Бог, щоб таких в нашому клубі було якомога більше

Всі знають Додо і Тете

- Як оціните розвиток бразильської молоді протягом сезону? Можливо, хтось із гравців вас здивував?

- Ті бразильці, яких ми придбали пару років назад, себе проявили. Коли ми говоримо про зміну поколінь, про становлення і розвиток нашої молоді, ми маємо на увазі їх теж. Тому що ми запрошували їх в клуб, коли вони були зовсім молодими, 19-20 років. За той період, що гравці перебувають у нас, вони показали розвиток. За деякими вже були пропозиції від серйозних європейських клубів, що говорить про розвиток хлопців і про роботу, яку вони роблять. Всі знають Додо, Маркоса Антоніо, Тете і всіх інших. Це майбутній кістяк нашої команди, з ними будуть асоціюватися майбутні досягнення і перемоги.

- Кого-то конкретно виділяти не хочете?

- Футбол – така річ: сьогодні ти можеш бути на устах, а завтра тебе можуть забути. Я хотів би просто позначити ту плеяду молодих бразильців, яка прийшла до нас і сьогодні захищає наші кольори. Упевнений, більшість доб'ється дуже великих результатів у футболі.

Додо та Сергій Палкін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

- Зараз преса і вболівальники виділяють гру Анатолія Трубіна, який став наймолодшим капітаном в історії Шахтаря. Чи можна назвати корінного донеччанина Трубіна головним досягненням Академії "гірників" з часів Ярослава Ракицького?

- За подія, що відбулася з Анатолієм, неможливо дати нагороду комусь одному. Неможливо сказати, що це заслуга тільки Академії або тільки першої команди. Це процес загальний, і за результат, який ми маємо, відповідають всі: Академія і перша команда. Але в даному випадку я хотів би подякувати Каштру, тому що він зробив цей крок. Він не побоявся поставити молодого воротаря і довіритися йому в найскладніших для нас іграх, – це були не просто прохідні матчі.

Його крок, вважаю, послужив доробком в тому, що ми сьогодні бачимо. Про Трубін кажуть в Європі, він в головних рейтингах за вартістю молодих футболістів, по молодим талантам в Європі. Але, щоб його засвітити, була пророблена робота головним тренером. Тому йому подяку за те, що він відкрив для нас Трубіна на тому рівні, на якому ми його можемо бачити. Я сподіваюся, що на багато років вперед питання з першим номером в нашій команді буде закритий.

- Зараз Анатолій викликаний в збірну України. Які його шанси стати головним воротарем в збірній?

- Шанси завжди є. Це питання багатьох обставин, в футболі багато що залежить від випадку. Якщо випадок йому посміхнеться, то він з великим задоволенням і великою впевненістю представлятиме збірну України. Я вас запевняю, соромно за нього не буде.

Анатолій Трубін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

- В цьому році Шахтарю виповнюється 85 років. Пропоную трохи пофантазувати і описати, яким ви бачите Шахтар в його 90-річний ювілей.

- 90 років – це всього лише точка, яка трапиться через п'ять років. Питання в тому, який шлях ми виконаємо за ці п'ять років і як будемо протягом них розвиватися. Можна говорити про спортивні досягнення, що хочемо бачити протягом цих п'яти років, але головний аудитор нашої роботи – вболівальники. Якщо відвідуваність матчів, соціальних мереж буде зростати з року в рік, і буде рости серйозними темпами, ось це і буде головною оцінкою нашої роботи за ці наступні п'ять років. Якщо ми будемо показувати прекрасний футбол, будемо вигравати, я вас запевняю, це не залишиться в стороні від уболівальників, і вони нам за це відплатять тим, що будуть вболівати за нас і стежити за всіма нашими активностями. Повторюся, хороша оцінка уболівальників – головний фактор і головне завдання на наступні п'ять років, над якою ми повинні працювати. Якщо ці показники будуть падати, навіть маючи в кишені чемпіонство, напевно, це буде означати, що ми йдемо не тим шляхом.

- Майбутнє кожного клубу – молоді гравці. Прогресом кого з молоді Академії Шахтаря ви задоволені найбільше?

- Якщо брати всі команди Академії, то буде більше 20 футболістів, які сьогодні мають дуже велику перспективу. Якщо говорити про тих, хто вже на устах, то, зрозуміло, що це Очеретько, Бондаренко, Мампассі – гравці, які зараз в Маріуполі. Якщо говорити про дубль – до речі, з наступного сезону турнір скасовують, – то це Удод. Хлопці сьогодні реально на устах, і ми бачимо в них великі перспективи. Сподіваємося, найближчим часом вони будуть в першій команді. Вже на збір будуть запрошені Очеретько і Бондаренко, їм випаде шанс себе проявити в першій команді – за нього треба триматися, сподіваюся, у них все вийде.

Доля команда U-21

- У наступному сезоні вже не буде першості U-21. Як особисто ви поставилися до скасування молодіжного чемпіонату і яка доля очікує гравців і тренерський штаб дубля Шахтаря?

- З одного боку, коли пропадає команда, з точки зору статистичних даних це не є добре. Значить, що потенційно менше хлопців буде задіяно в футболі. Але якщо говорити про розвиток, то, можливо, якщо ти станеш більше довіряти молодим і ставити 17-, 18- і 19-річних хлопців, давати їм шанс, то процес розвитку буде проходити швидше і результат буде краще.

Можливо, десь ми затягуємо процес виховання футболістів. Якщо ти талановитий, то в будь-якому випадку повинен показувати свій талант. Чим раніше ти скажеш про нього в дорослому футболі, де конкуренція, швидкості і швидкості прийняття рішень різні, тим результат буде краще, тим самим і розвиток пройде швидше. Я думаю, історія покаже, наскільки це рішення було правильним, і історія розставить все по своїх місцях. Давайте почекаємо два-три роки і побачимо ефект від цього рішення.

Сергій Палкін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

- Якими були ваші емоції після чемпіонства Шахтаря U-19 і як оціните роботу Оскара Ратулутри?

- По-перше, я відразу подзвонив директору Академії і привітав його, передав, щоб і від мене привітали хлопців і Оскара. Дуже приємно, що це сталося саме з Оскаром. Наскільки я пам'ятаю, він десь з 2006 року займається тренерською діяльністю у нас в Академії, він взагалі починав працювати, наскільки я пам'ятаю, з хлопцями U-9-U-10. Він виріс в хорошого тренера, який виграв чемпіонат U-19, а ми його не вигравали з 2015 року. Перемога подвійно цінна, притому що наша перша команда не стала чемпіоном. Якби ще й команда U-19 не взяла чемпіонство, то в Юнацької лізі УЄФА ми б не брали участь. Повторюся, дуже приємно, що наші тренери в особі Оскара так ростуть і виходять на новий рівень, починаючи дітьми і закінчуючи в U19.

- Шахтар завдяки фонду Shakhtar Social зараз дуже активний в соціальній сфері. Як оціните прогрес і розвиток клубу в питанні масового футболу?

- Якщо говорити про проект "Давай, грай!", То, чим більше дівчат і хлопців буде займатися футболом, це буде означати, що ми йдемо правильним шляхом. З сезону в сезон, з року в рік наша задача – щоб число дітей, залучених до проєкт "Давай, грай!", Ставало більше. За цей сезон з 5 000 ми вийшли на позначку в 6 000 – це величезний крок для нас і каже про те, що проєкт правильний, його завдання і стратегія збудовані правильно. Ми на вірному шляху. За п'ятибальною шкалою можна поставити п'ятірку за таку роботу.

- Уже п'ять шкіл Шахтаря відкриті по всій території країни. Скільки відкрити ще планується і скільки б шкіл хотілося відкрити особисто вам?

- Наскільки я пам'ятаю, плануємо відкрити ще три школи. А мені б хотілося відкрити стільки, скільки б зміг прийняти ринок. Якщо український ринок готовий прийняти 30 шкіл – у нас повинно бути 30, якщо 15 – тоді 15. Ми повинні відчувати бажання хлопців грати в футбол і давати їм можливість – як їм, так і їх батькам. Сьогодні ми всі стоїмо за те, щоб наші діти були здоровими, щоб вести їх від комп'ютерів до більш здорового способу життя.

Переїзд на Олімпійський і кіберклассіко

- У минулому сезоні основна команда Шахтаря переїхала на НСК "Олімпійський". Наскільки переїзд виправдав очікування і які плани щодо розвитку стадіону?

- Перш за все, ми переїхали, щоб скоротити кількість перельотів, тому що фізично це дуже складно. Перельоти забирали багато сил і енергії, які потрібні команді в іншому місці. А з іншого боку, трохи нечесно, коли одні грають і живуть в одних умовах, а інші – в інших. Тому ми вирішили зрівняти шанси і переїхали на "Олімпійський". Сподіваюся, все позитивні сторони, які ми розглядали у зв'язку з переїздом, будуть задоволені. З приводу того, що ми плануємо на "Олімпійському", найголовніше – це поле, ми його зробимо в міжсезоння. Тому що в нинішньому стані вона не відповідає сучасному рівню, тим більше що грає дві команди і збірна – навантаження на поле серйозна. Сподіваюся, зробимо гарне поле, а потім будемо показувати футбол набагато краще того, що ми показували.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

- У минулому інтерв'ю ви торкалися теми з недоліком інфраструктури для першої команди. Чи варто очікувати просувань в цьому питанні?

- Так, до кінця цього року ми хочемо зробити друге поле для команди, тому що зараз їх півтора. Одне – сучасне поле, яке ми зробили пару років назад, і те, що там вже було на момент нашого приїзду, а воно не відповідає ніяким нормам. Коли стає холодно, там взагалі неможливо тренуватися. Головне з того, що ми зробимо, – побудуємо поле і, можливо, зробимо новий корпус, де зараз знаходиться команда, більш сучасним і відповідним останніми технологіями. Та будівля, в якому зараз займається перша команда, наскільки я пам'ятаю, 1960 року народження, тобто, такі навіть не будують зараз. Це все ті максимальні речі, що ми хочемо зробити, ясна річ, що буде ще маса дрібного ремонту, але це вже операційні моменти.

- Клубне додаток, кіберклассіко, клубний телеканал – це все інноваційні продукти, які Шахтар пропонував уболівальникам. Як їх оціните?

- Не я повинен оцінювати інноваційність, а вболівальники. Якщо Shakhtar TV ніхто не дивиться, значить, він нікому не потрібен, значить, потрібно закрити цю тему і перестати цим займатися. Але Shakhtar TV ми тільки запустили і в цьому сезоні складно жорстко підходити до оцінювання, тому що вводяться нові програми, з'являються нові ефіри і продукти. Поки що ми на шляху становлення, але вже наступний сезон повинен бути сезоном повноправною оцінки, коли вже потрібно дивитися на показники росту по частині глядабельний каналу.

Якщо говорити про продукти, то до нас в будинок прийшов кіберспорт – цікава тема. Я вперше дивився кіберклассіко, мені було цікаво з технічної точки зору, як це все відбувається. Я дивлюся на екран, як футболісти показують техніку і віддають передачі, але взагалі не розумію, як це технічно зробити, все нове для мене. Притому ми розуміємо, що за цим майбутнє. Вже багато разів на засіданні європейських клубів відводилося час на кіберспорт. Сьогодні дві компанії, які займаються виробництвом кіберігор, дуже серйозно заходять в європейські клуби, роблять з ними колаборації із залучення вболівальників. Компаніям цікаво спільноту вболівальників, які стоять за клубом, а клубам цікаві ті діти, що стоять за кіберспорту. Думаю, спільно це дуже цікава робота, і синергія, яка утворюється в майбутньому, принесе досить хороші плоди. Нам треба цей напрямок розвивати, наскільки я знаю, зараз в УПЛ ведуться розмови про те, щоб у кожного клубу була своя кіберкоманда. Напевно, це цікаво, якщо ми це запустимо, то будемо всіляко підтримувати і розвивати.

- Уже можна розповісти, коли і де буде відкрито клубний магазин?

- Ми плануємо відкрити його на Олімпійському. Коли? Сподіваємося, в цьому році. Якщо все буде в порядку, то в цьому році відкриємо магазин.

/ Фото: Instagram

- Не так давно ви з'явилися в Instagram. Як оціните роботу клубних медіа в соціальних мережах?

- Хочу сказати, що це дуже тяжка праця. Я, як людина, яка недавно з'явився в Instagram, відразу скажу – недопрацьовую. На відміну від вас, у якій більше 100 000 передплатників, у мене лише більше восьми. Про що ми взагалі говоримо? Це говорить про те, що вболівальникам набагато цікавіше ваш контент, ніж мій. Значить, я щось десь щось роблю не так або взагалі не роблю. Робота в медіа, особливо в Instagram і Facebook, вимагає дуже багато зусиль і часу.

Сьогодні контент настільки швидко змінюється, що бути на плаву і завжди в топах дуже складно. Все крутиться навколо контенту, який ви створюєте. Сьогодні придумати унікальний контент, за яким підуть вболівальники, дуже складно. Сподіваюся, у креативних хлопців, які працюють в наших медіа, буде достатньо терпіння і вміння, щоб створювати цей контент і завжди бути не тільки в українських, але і в європейських топах. Наше завдання – зробити так, щоб по роботі в медіа ми досягали європейського рівня, тільки тоді ми зможемо серйозно оцінити роботу, яка була зроблена цим департаментом. Повторюся, буде складно, як і з нас двох: кому-то це вдалося, а у кого-то не виходить. Треба над собою працювати.

- Як ставитеся до негативних коментарів у соціальних мережах, адже такі теж є?

- Погано ставлюся, але вони є і від них нікуди не дітися. Це нормально, комусь подобається, комусь ні, ми всі різні і з різними поглядами. Мені це не подобається, але це нормально.

Каштру і Палкін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Нові контракти Пятова і Дентіньо

- Максим Малишев, Дентіньо, Андрій Пятов – гравці, у яких закінчуються контракти.

- У Малишева і Пятова – так, у Дентіньо ще немає, у нього контракт закінчується в кінці року. Думаю, по Дентіньо будемо ухвалювати рішення найближчим часом, подивимося.

- Є ймовірність, що він піде?

- Імовірність всяка може бути. Ми подивимося ще. За П'ятову я вже говорив і, напевно, набрид зі своєю відповіддю. Ми дали йому пропозицію, він думає, що щось довго думає, вже затягнулося його роздуми з стосовно того, хоче він залишитися в Шахтарі чи ні. Напевно, йому треба якомога швидше прийняти фінальне рішення і визначитися.

- Продовження контракту з Додо – головна трансферна удача року?

- Я б не називав удачею – це наша робота. Якщо є перспективний футболіст, який нам дуже багато дає з точки зору спортивного результату, то виходячи з логіки ми повинні його підписувати. Так, переговори можуть бути різні: складні, легкі, але це те, що ми повинні робити.

- Через травму Мораеса позиція нападника залишається відкритою. Чи планується підписання нових гравців на цю позицію?

- Так, питання відкрите. Ми зараз думаємо про цю позицію, як ви зазначили, Мораес травмувався на досить тривалий строк. Навколо нього молоді діти, молодість – хороший чинник, але часом цього фактору не вистачає стабільності. Думаю, в найближчі тиждень-два повинні прийняти рішення по позиції.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

- Манор Соломон став кращим бомбардиром клубу. Успіх ізраїльтянина може вплинути на трансферний вектор клубу?

- Якщо подивитися на наші трансфери, то це в основному бразильські футболісти, якщо говорити про закордонні хлопців. Але це не означає, що ми не звертаємо увагу на європейський футбол. Просто так складається, що нам більше подобається стиль бразильських гравців. Але це не говорить про те, що ми зациклені тільки на Бразилії і не звертаємо увагу на інші країни. Подивимося під час цього трансферного вікна, наскільки зацикленість повернеться в іншу сторону. Можуть бути навіть якісь сюрпризи.

- У це трансферне вікно в команду прийде новий тренерський штаб. Може, вже обговорювали, кого плануєте підписати?

- Не хочу про це говорити, тому що я зараз скажу, а ми не посилимося, і вже скажуть, що недопрацювали, недогледіли. Посилення плануємо, сподіваюся, вони відбудуться, але на які позиції і хто буде – пізніше. Якщо я зараз все розповім, то потім не буде про що знімати.

- Які плани у Шахтаря на наступний сезон?

- Наші плани – показувати красивий, атакуючий футбол, як любить говорити наш президент, смачний футбол. Щоб якомога більше вболівальників приходило і підтримувало нашу команду.