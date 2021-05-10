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В Динамо повернеться іспанський форвард, який насолоджувався тренуваннями Хацкевича

10 травня, 22:31

Олена Павлова Олена Павлова

Нападаючий Тенеріфе Фран Соль після оренди і сезону в Сегунді з 30 червня знову стане гравцем київського клубу і прилетить в Україну

Фран Соль/Фото clubdeportivotenerife.es

Фран Соль/Фото clubdeportivotenerife.es

Нападаючий іспанського Тенеріфе Фран Соль, який належить Динамо, розповів, що повертається з оренди до київського клубу. Хоча раніше виявляв бажання залишитися на батьківщині. Також ми повідомляли, що Соль штампує м'ячі в Іспанії і святкує гол сальто.

"Мені дзвонили люди з Динамо. Кажуть, що задоволені тим, як я проводжу цей сезон і продовжують спостерігати за мною. З 30 червня я знову гравець Динамо. Подивимося, що буде далі. Перед трансфером в Тенеріфе ми говорили з Луческу. Я дуже вдячний за його доброту, адже він дозволив мені отримати те, чого я хотів. Для мене важливим було мати стабільну практику", – цитує форварда SportArena

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Фран Соль – на передньому плані

Фран Соль – на передньому плані / Фото: Facebook

Також Соль поділився думкою про методи роботи колишнього тренера Динамо Олександра Хацкевича:

"Чесно скажу, я насолоджувався його тренуваннями, заняття були дійсно цікавими. Вважаю, що він хороший тренер і дуже сильний психолог. Як команда відновлювалася, наприклад. Його підхід – один з кращих, що я бачив у своїй кар'єрі"

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Нагадаємо, що столичний клуб не влаштовувала результативність Соля в Україні, і восени Динамо відпустило свого нападника на Канари.

У нинішньому сезоні 29-річний іспанський нападник забив за Тенеріфе 9 голів і віддав 2 результативні передачі. Після 38 турів Тенеріфе займає в Сегунді 38 місце.

Дивіться, як Фран Соль взяв Суперкубок з Динамо в боротьбі з Шахтарем

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