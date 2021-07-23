Шахтар запустив віртуальну валюту для уболівальників – "вуглинки". Що на них можна купити?

Донеччани запускають бонусну систему для своїх шанувальників, які зможуть обмінювати вуглинки на клубні сувеніри

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Футбольний клуб Шахтар оголосив про старт програми лояльності для вболівальників, які підтримують команду на стадіоні. Кожен шанувальник буде отримувати віртуальну валюту за відвідування матчів у Києві.

Читайте також: Як пройшло гучне весілля Валерія Бондаря та Даші Савіної

Бонуси будуть представлені у вигляді вугіллячка, яке можна обміняти на унікальні подарунки. Серед них – оригінальний значок, скретч-карта вболівальника, сертифікат у Fan Shop та офіційна вечеря з делегацією клубу. Очікується, що цей перелік буде збільшуватися.

Відвідуючи матчі донеччан, вболівальники отримають вуглинки на свій рахунок в особистому кабінеті. За поєдинки можна отримувати різну кількість вугілля. Це залежить від турніру або команди, з якою грає Шахтар.

Читайте також: 10 несподіваних прогнозів на новий сезон чемпіонату України

В тренді Церемонія відкриття Олімпіади: коли початок і де дивитися

Наприклад, за відвідування єврокубкового матчу або поєдинку проти Динамо шанувальник донецького клубу отримає менше вуглинок, ніж за похід на гру проти Вереса. Детальні правила акції розписані на офіційному сайті донеччан.

Як Шахтар міняв газон НСК Олімпійський разом з Динамо: