23 липня 19:30
Львів --
Маріуполь --
24 липня 17:00
Верес --
Колос --
24 липня 19:30
Шахтар --
Інгулець --
25 липня 17:00
Металіст 1925 --
Рух --
25 липня 19:30
Зоря --
Олександрія --
25 липня 19:30
Десна --
Чорноморець --
26 липня 19:30
Ворскла --
Дніпро-1 --
30 липня 19:00
Львів --
Шахтар --
30 липня 21:00
Колос --
Металіст 1925 --
31 липня 17:00
Минай --
Олександрія --
31 липня 19:30
Чорноморець --
Дніпро-1 --
1 серпня 17:00
Маріуполь --
Десна --
1 серпня 19:30
Динамо --
Верес --
1 серпня 19:30
Ворскла --
Рух --
2 серпня 19:30
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Шахтар запустив віртуальну валюту для уболівальників – "вуглинки". Що на них можна купити?

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
23 липня, 18:20
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Донеччани запускають бонусну систему для своїх шанувальників, які зможуть обмінювати вуглинки на клубні сувеніри
/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Футбольний клуб Шахтар оголосив про старт програми лояльності для вболівальників, які підтримують команду на стадіоні. Кожен шанувальник буде отримувати віртуальну валюту за відвідування матчів у Києві.

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Бонуси будуть представлені у вигляді вугіллячка, яке можна обміняти на унікальні подарунки. Серед них – оригінальний значок, скретч-карта вболівальника, сертифікат у Fan Shop та офіційна вечеря з делегацією клубу. Очікується, що цей перелік буде збільшуватися.

Відвідуючи матчі донеччан, вболівальники отримають вуглинки на свій рахунок в особистому кабінеті. За поєдинки можна отримувати різну кількість вугілля. Це залежить від турніру або команди, з якою грає Шахтар.

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В тренді

Наприклад, за відвідування єврокубкового матчу або поєдинку проти Динамо шанувальник донецького клубу отримає менше вуглинок, ніж за похід на гру проти Вереса. Детальні правила акції розписані на офіційному сайті донеччан.

Як Шахтар міняв газон НСК Олімпійський разом з Динамо:

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