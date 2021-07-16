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Український футболіст в столиці шампанського! Форвард гратиме в еліті Франції

Олена Павлова Олена Павлова
16 липня, 23:57
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Нападаючий львівського Руху Микола Кухаревич уклав тривалий контракт з французьким клубом Труа, який в минулому сезоні пробився в Лігу 1 чемпіонату Франції
Микола Кухаревич переїхав до Франції/Фото estac.fr
Микола Кухаревич переїхав до Франції/Фото estac.fr

Французький клуб Труа оголосив про підписання українського футболіста Миколи Кухаревич. Раніше нападаючий захищав кольори львівського Руху. Про переїзді Кухаревич до Франції оголосили ще в березні 2021 року, але контракт з гравцем підписали тільки зараз.

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20-річний форвард з Рівненської області, який починав свою кар'єру в Волині, перебрався до складу новачка французької Ліги 1. Контракт з Труа розрахований на п'ять років – до літа 2026 року.

Взимку Кухаревич активно сватали в бельгійський Андерлехт, але Труа зробив більш вигідну пропозицію.

Сума переходу не розголошується, але раніше президент Руху Григорій Козловський повідомляв, що Кухаревича продали до Франції за шестизначну суму.

"Ласкаво просимо до столиці шампанського!", – привітали українця вболівальники Труа в Twitter

/ Фото: Рух Львів

У 2020 році клуб Труа був придбаний компанією City FootballGroup, яка в своїй структурі налічує десять клубів, в тому числі і Манчестер Сіті, де грає ще один українець Олександр Зінченко.

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