Українська сільська команда увела футболіста у двох російських клубів

Грузинський форвард Ніка Сітчінава покинув Інгулець і перебрався в Колос, вирішивши відмовитися від можливості виступати в російській Прем'єр-лізі

/ Фото: ФК "Інгулець"

Літнє міжсезоння – пора не тільки для матчів збірних, а й для багатьох трансферів. Сьогодні Колос з Ковалівки підписав перспективного новачка – нападника Ніку Сітчінаву. Попередні п'ять років грузин виступав за Інгулець з смт Петрове. У квітні було відомо, що Сітчінава зацікавив два російські клуби, однак він віддав перевагу Колосу.

Футболістові в липні виповниться 27 років, в минулому чемпіонаті України він забив шість м'ячів і зробив три гольові передачі. Сайт Transfermarkt оцінює Ніку в 500 тисяч євро. Це його максимальна ціна за всю кар'єру. Однак клубу з з Ковалівки, що під Києвом, він дістався безкоштовно, адже контракт з Інгульцем завершився.

За словами самого Сітчінави, його агент, крім московського Динамо і казанського Рубіна, вів переговори ще з кількома клубами. Зокрема, називалися угорський Фехервар і молдавський Шериф. Однак він вибрав трирічний контракт з Колосом.

Нагадаємо, в сезоні 2020/2021 команда Руслана Костишина зайняла четверте місце в чемпіонаті України й виступить в єврокубках.

Тим часом після тренувань з Усиком на скандального Селезньова знайшовся претендент.

Дивіться, як грали Інгулець і Шахтар в чемпіонаті України: