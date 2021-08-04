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У Маркевича з'явилася альтернатива збірній України! Перша тренерська відставка в УПЛ

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
4 серпня, 16:25
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Львівський Рух попрощався з Іваном Федиком після невдалого старту команди в новому сезоні чемпіонату України
Іван Федик більше не тренер Руху
Іван Федик більше не тренер Руху / Фото: Официальный сайт ФК "Рух" (Винники)

Два тижні тому стартував чемпіонат України 2021/2022, який вперше за довгий час повернувся до формату з 16 командами. А вже сьогодні в УПЛ відбулася перша тренерська відставка.

Головними невдахами перших турів стали Чорноморець, Інгулець і Рух, які поступилися по дві гри. В підсумку керівництво львів'ян прийняло рішення про звільнення Івана Федик.

Як повідомляє офіційний сайт Руху, сторони розійшлися за обопільною згодою. Більш того, клуб запропонував Федику продовжити роботу в структурі клубу, однак Іван Зінонович взяв паузу на роздуми.

34-річний фахівець був призначений головним тренером команди влітку минулого року і допоміг команді піднятися в УПЛ з Першої ліги. У минулому сезоні команда посіла за Федика 10 місце в елітному дивізіоні.

В тренді

Всього ж за час роботи в Русі Іван провів 40 матчів, з яких 12 виграв і по 14 звів до нічиєї та програв. Хто ж тепер очолить команду зі Львова – поки залишається питанням.

Що цікаво, рік назад активно з Рухом співпрацював Мирон Маркевич, який був консультантом в штабі Федика. Сам же Мирон Богданович уже п'ять років не тренує, а зараз називається одним з фаворитів на місце головного тренера збірної України після відходу Андрія Шевченка.

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