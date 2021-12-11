Туманна нічия: Верес поділив очки з Рухом у західноукраїнському дербі

Верес не зумів утримати перемогу в матчі з Рухом та зіграв унічию 1:1 у битві середняків чемпіонату
Верес vs Рух / Фото: официальный сайт УПЛ
У суботу, 11 грудня, у матчі 18-го туру чемпіонату України зустрічалися Верес та Рух.
Господарі поля два матчі поспіль йшли з поля без забитого м'яча, а львів'яни не пропускали голів у двох останніх іграх.
Перший тайм обидві команди придивлялися одна до одної та не хотіли ризикувати. Складалося враження, що суперники не бачать воріт у тумані луцького "Авангарду".
Другу половину гри команди провели значно активніше. На 62-й хвилині матчу форвард Вереса Шестаков обіграв Романа та віддав передачу на Панасенка. Півзахисник рівненської команди не схибив – 1:0.
Підопічні Кучука не збиралися на мінорній ноті завершувати зимову частину чемпіонату і з усіх сил намагалися змінити рахунок у поєдинку.
Наприкінці зустрічі удача посміхнулася львівській команді. Захисник Вереса Солдат сфолив на Притулі і арбітр призначив одинадцятиметровий у ворота господарів. Удар Климчука Когут не зміг парувати – 1:1.
ОГЛЯД МАТЧУ
Українська Прем'єр-Ліга. 18-й тур.
Верес – Рух – 1:1
Голи: Панасенка, 62 – Климчук, 82 (пен.)
Верес: Когут – Солдат, Гончаренко, Мірошник, С. Шестаков – Петько, Кучеров – Г. Пасіч, Панасенко (Гегедош, 64), Дахновський (Є. Пасіч, 64) – Сергійчук (М. Шестаков, 64).
Рух: Паньків – Роман, Білий, Дідик, Сич – Сапуга, Федорчук – Бойчук (Мисик, 67), Таллес (Притула, 79), Альваренга (Рунич, 67) – Климчук.
Верес зберіг за собою восьме місце, принаймні до неділі. Рух набрав в осінній частині чемпіонату 18 очок і залишився на 11 місці таблиці.
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18
15
2
1
49
10
39
47
Забиті
49
Пропущені
10
Різниця
39
Результати останніх матчів:
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17
14
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46
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38
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Забиті
46
Пропущені
8
Різниця
38
Результати останніх матчів:
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18
13
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Забиті
35
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18
Результати останніх матчів:
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36
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Забиті
36
Пропущені
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Результати останніх матчів:
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17
9
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Забиті
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Результати останніх матчів:
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19
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16
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Результати останніх матчів:
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25
Забиті
22
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27
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-5
Результати останніх матчів:
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20
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Забиті
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27
Різниця
-11
Результати останніх матчів:
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16
Пропущені
21
Різниця
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Результати останніх матчів:
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Забиті
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29
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-16
Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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11
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10
Забиті
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Результати останніх матчів:
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-23
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Забиті
21
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44
Різниця
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Результати останніх матчів:
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