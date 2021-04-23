Суперліга по-українськи: в Прем'єр-лізі приготували новий формат

Керівництво чемпіонату України планує розширити кількість учасників і скоротити кількість зимових матчів. Новий формат потрібно ще затвердити

Жуніор Мораес / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Поки весь світ обговорює невдалу спробу створити Суперлігудля елітних клубів в Україні визначилися з новим форматом чемпіонату з футболу. Зміни можуть вступити в силу з наступного сезону.

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"Класична схема – 16 клубів, два кола, осінь-весна, 30 турів. Цей проєкт більш-менш прийнятний, всі клуби розглянули його і попередньо погодили. Він ще потребує затвердження. Також ми чекаємо підтвердження від комітету національних збірних, щоб він теж погодив цей проєкт. А після цього вже передамо до виконавчого комітету УАФ для остаточного затвердження календаря на наступний сезон.

Були враховані обставини, які ми мали в цьому році. Це більше стосується зимового періоду, тобто скорочено кількість турів в зимовий період", – розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий в інтерв'ю каналу Футбол.

Нагадаємо, зараз в чемпіонаті України виступає 14 команд. За підсумками сезону елітний дивізіон повинна покинути одна команда.

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Раніше ми писали, що Динамо запрошували в Суперлігу, але Суркіс вважає її засновників кілерами. Колишній президент київського клубу Григорій Суркіс згадав, як киян запрошували в G-14, але він відмовився і зараз теж негативно поставився до проекту.

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