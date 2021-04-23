Русский
$ 28,06
33,81

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Суперліга по-українськи: в Прем'єр-лізі приготували новий формат

23 квітня, 08:51

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Керівництво чемпіонату України планує розширити кількість учасників і скоротити кількість зимових матчів. Новий формат потрібно ще затвердити

Жуніор Мораес

Жуніор Мораес / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Поки весь світ обговорює невдалу спробу створити Суперлігудля елітних клубів в Україні визначилися з новим форматом чемпіонату з футболу. Зміни можуть вступити в силу з наступного сезону.

Реклама

Читайте також: Чемпіонат України завершиться на тиждень раніше. Нові дати

"Класична схема – 16 клубів, два кола, осінь-весна, 30 турів. Цей проєкт більш-менш прийнятний, всі клуби розглянули його і попередньо погодили. Він ще потребує затвердження. Також ми чекаємо підтвердження від комітету національних збірних, щоб він теж погодив цей проєкт. А після цього вже передамо до виконавчого комітету УАФ для остаточного затвердження календаря на наступний сезон.

Були враховані обставини, які ми мали в цьому році. Це більше стосується зимового періоду, тобто скорочено кількість турів в зимовий період", – розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий в інтерв'ю каналу Футбол.

В тренді
Шахтар – Динамо: відео голу та огляд українського класико

Нагадаємо, зараз в чемпіонаті України виступає 14 команд. За підсумками сезону елітний дивізіон повинна покинути одна команда.

Реклама

Раніше ми писали, що Динамо запрошували в Суперлігу, але Суркіс вважає її засновників кілерами. Колишній президент київського клубу Григорій Суркіс згадав, як киян запрошували в G-14, але він відмовився і зараз теж негативно поставився до проекту.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забиті 46
Пропущені 14
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забиті 44
Пропущені 16
Різниця 28
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
21
11
5
5
37
18
19
38
Забиті 37
Пропущені 18
Різниця 19
Результати останніх матчів: П В В П П
4
ВорсклаВорсклаВор
22
10
7
5
33
20
13
37
Забиті 33
Пропущені 20
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В П В П
5
ДеснаДеснаДес
22
10
6
6
34
24
10
36
Забиті 34
Пропущені 24
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П П
6
КолосКолосКол
22
8
10
4
29
21
8
34
Забиті 29
Пропущені 21
Різниця 8
Результати останніх матчів: Н В Н В В
7
ОлександріяОлександріяОле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забиті 29
Пропущені 31
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П П П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
22
7
5
10
31
34
-3
26
Забиті 31
Пропущені 34
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н П В В В
9
МаріупольМаріупольМар
22
5
7
10
22
35
-13
22
Забиті 22
Пропущені 35
Різниця -13
Результати останніх матчів: Н П В Н П
10
ЛьвівЛьвівЛьв
21
6
3
12
20
47
-27
21
Забиті 20
Пропущені 47
Різниця -27
Результати останніх матчів: В П П В П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
22
3
11
8
20
30
-10
20
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: Н П П В В
12
ОлімпікОлімпікОлі
21
5
3
13
24
38
-14
18
Забиті 24
Пропущені 38
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н П П П П
13
МинайМинайМин
22
4
6
12
15
37
-22
18
Забиті 15
Пропущені 37
Різниця -22
Результати останніх матчів: В П Н Н П
14
РухРухРух
21
3
8
10
17
36
-19
17
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: Н В П П П

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

чемпіонат України

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату України
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату УкраїниЧУ з футболу
Шахтар – Динамо: відео голу та огляд українського класико
Шахтар – Динамо: відео голу та огляд українського класикоЧУ з футболу
Лідер Шахтаря подарував своїй дівчині прогулянку на вертольоті (фото)
Лідер Шахтаря подарував своїй дівчині прогулянку на вертольоті (фото)Футбол
Яка красуня залишає Україну! Гарячі фото дружини
Яка красуня залишає Україну! Гарячі фото дружини "ексгірника" ТайсонаФутбол
Вибухнула граната в кімнаті з президентом українського футбольного клубу. Є постраждалі
Вибухнула граната в кімнаті з президентом українського футбольного клубу. Є постраждаліЧУ з футболу
Колишній тренер Шахтаря в Європі йде нарозхват
Колишній тренер Шахтаря в Європі йде нарозхватФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти