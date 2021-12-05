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Ліверпуль --
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Атлетіко --
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Ювентус --
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Динамо --
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Божевілля на Гагаріна! Десна та Маріуполь видали трилер із шістьма голами

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
5 грудня, 21:30
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Недільний поєдинок у Чернігові на стадіоні імені Гагаріна став окрасою 17 туру чемпіонату України
Десна - Маріуполь - 3:3
Десна - Маріуполь - 3:3 / Фото: ФК "Десна" Чернігів

Десна і Маріуполь розійшлися миром 3:3 у матчі, схожому на американські гірки.

Уже на 49-й хвилині Маріуполь вів 2:0 завдяки дублю Кащука. Здавалося б, перемога у гостей у кишені.

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Однак у час, що залишився, Десна не тільки відігралася, а й вийшла вперед – 3:2. І це при тому, що команда із Чернігова ще й не реалізувала пенальті.

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Проте вже в доданий арбітром час Маріуполь зумів ще раз вразити ворота Десни. У підсумку – 3:3.

Десна – Маріуполь – 3:3
Голи: Арвеладзе, 51, Юрченко, 57, Волошин, 80 – Кащук, 29, 49 (пен), Хромей, 90+1
Нереалізований пенальті: Будківський (75, штанга, Десна)

Незважаючи на цю нічию, Маріуполь залишився на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ.

Нагадаємо, дві найгірші команди за підсумками сезону опустяться до Першої ліги відразу, на ще дві команди чекає плей-оф із клубами із нижчого дивізіону.

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Н
П
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Різн.
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14
2
1
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2
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17
14
2
1
46
8
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Забиті 46
Пропущені 8
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2
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18
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Забиті 36
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Результати останніх матчів: В В П В В
4
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1
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16
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Результати останніх матчів: В В В В П
5
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17
9
5
3
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17
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6
Олександрія Олександрія Оле
17
7
5
5
18
14
4
26
Забиті 18
Пропущені 14
Різниця 4
Результати останніх матчів: В П П В Н
7
Десна Десна Дес
17
7
4
6
21
25
-4
25
Забиті 21
Пропущені 25
Різниця -4
Результати останніх матчів: Н В П В П
8
Верес Верес Вер
17
6
4
7
14
19
-5
22
Забиті 14
Пропущені 19
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П В П Н
9
Колос Колос Кол
17
6
3
8
12
22
-10
21
Забиті 12
Пропущені 22
Різниця -10
Результати останніх матчів: В В Н В П
10
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
17
6
1
10
16
27
-11
19
Забиті 16
Пропущені 27
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П П П
11
Рух Рух Рух
16
4
5
7
15
20
-5
17
Забиті 15
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Різниця -5
Результати останніх матчів: Н В П П Н
12
Львів Львів Льв
17
4
4
9
13
29
-16
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Пропущені 29
Різниця -16
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Чорноморець Чорноморець Чор
16
2
5
9
17
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2
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1
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10
Забиті 11
Пропущені 28
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16
Маріуполь Маріуполь Мар
17
2
2
13
21
41
-20
8
Забиті 21
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Результати останніх матчів: Н П П В П

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Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Зоря
17
36:18
35
4
Дніпро-1
16
29:16
34
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Інгулець
16
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10
15
Минай
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