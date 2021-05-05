Копієвський призначив невірний пенальті в ворота Динамо: суддівський розбір від Метревелі

Михайло Метревелі

Михайло Метревелі, експерт телеканалу Футбол, спеціально для Спорт Сегодня продовжує щотижневий огляд суддівських підсумків туру УПЛ. Всі матчі, всі спірні моменти 24-го туру УПЛ – у фокусі відомого футбольного експерта.

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Тур в якому, з одного боку, мало що вирішувалося, а з іншого після закінчення якого у багатьох клубів або їх амбасадорів і уболівальників виникли питання до арбітрів. Найбільш очевидна помилка, на подив, сталася в матчі, де був присутній VAR. В абсолютно ігровому епізоді і після перегляду відео-асистента арбітр призначив неочевидний пенальті в ворота Динамо. З огляду на загальний рахунок матчу, момент не вплинув на підсумок поєдинку, але тенденція насторожує. Інші спірні з найбільш обговорюваних моментів пройшли в матчах за участю Шахтаря і Маріуполя. Однак, обидва рази судді обирали вірні рішення, навіть працюючи без відео-асистента рефері.

Десна – Колос – 2:2

Арбітр: Юрій Іванов. Для арбітражу матч був досить легким. Команди мало фолили. На матчі працював VAR.

Ключовими були три епізоди. На 66-й хвилині Огиря прямою ногою врізався в ногу Богданову. Арбітр показав гравцеві Десни другу жовту картку. Це вірне рішення. Фол був грубим і повинен був каратися жовтою карткою.

На 71-й хвилині Безбородько забив гол. Арбітр зафіксував офсайд і не зарахував взяття воріт. Це вірне рішення. У момент передачі форвард Десни був в метровому офсайді.

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На 87-й хвилині після подачі кутового і удару Петрова м'яч в штрафному потрапив у руку Тамм. Арбітр дав продовжити гру. VAR підтвердив рішення. Арбітри мали рацію в цьому епізоді. Рука Тамма була в природному положенні і відстань до м'яча було мінімальною. Це не можна трактувати, як гру рукою.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Шахтар – Дніпро-1 – 2:1

Арбітр: Денис Шурман. Матч був легким для арбітражу. Команди прагнули грати коректно і спірних епізодів практично не виникало. VAR на матчі не працював.

Розглянути варто один епізод. На 29-й хвилині Тейлор впав у штрафному після підкату Хочолави. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення. Захисник Шахтаря зачепив свого опонента, але спочатку зіграв у м'яч. Порушення не було.

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Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Ворскла – Динамо – 1:5

Арбітр: Віктор Копієвський. Матч для арбітражу був середньої важкості. Команди багато фолили. На матчі працював VAR.

Ключовим для арбітражу був один епізод. На 20-й хвилині Степанюк впав на лінії штрафного після боротьби з Забарним. Арбітр призначив пенальті у ворота Динамо. Після проведення консультацій з асистентом VAR і подивившись повтор самостійно, арбітр залишив рішення в силі. І це дуже дивно. Арбітр допустив грубу помилку. На повторі чітко видно, що Забарний махнув ногою повз Степанюка, після чого сам гравець Ворскли вдарив захисника киян по нозі і впав. Абсолютно незрозуміло, де в цьому епізоді арбітр побачив порушення.

Оцінка: 6 балів з 10-ти.

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Рух – Олександрія – 2:1

Арбітр: Катерина Монзуль. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди багато фолили. На матчі працював VAR.

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Розглянути варто один епізод. На 41-й хвилині Притула забив гол. Арбітр зафіксував офсайд і скасував взяття воріт. Це вірне рішення. Гравець Руху практично на корпус був ближче до воріт, ніж останній захисник Олександрії.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Зоря – Минай – 1:0

Арбітр: Віталій Романов. Матч був досить легким для арбітражу. За винятком кількох грубих фолів, команди намагалися грати коректно. На матчі працював VAR.

У матчі не було епізодів, які потребують детального аналізу.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Маріуполь – Львів – 1:2

Арбітр: Ярослав Козик. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди намагалися мало фолити, але був ряд спірних епізодів. VAR на матчі не працював.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 49-й хвилині Кулаков забив гол. Арбітр зафіксував офсайд і відмінив взяття воріт. Це вірне рішення. Сам Кулаков в офсайді не перебував, але в ньому був Очеретько. Офсайд був активний, оскільки Очеретько заважав воротареві гостей зреагувати на удар.

На 90-й хвилині Махмутович забив гол. Гравці Маріуполя активно сигналізували, що перед голом Казлаускас зіграв рукою, але арбітр залишив їх апеляції без уваги і зарахував гол. Момент складний, але схоже, що арбітр прийняв правильне рішення. М'яч більшою мірою потрапив гравцеві Львова в стегно. До того ж, його рука знаходилася в природному положенні і відстань до м'яча було мінімальним.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Олімпік – Інгулець – 0:3

Арбітр: Дмитро Крівушкін. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди досить багато фолили. VAR на матчі не працював.

Ключовим для арбітражу був один епізод. На 15-й хвилині Васін впав у штрафному після боротьби з Зотько. Арбітр зафіксував симуляцію і показав гравцеві Інгульця жовту картку. Це вірне рішення. Васін картинно падав, відчув мінімальний контакт з боку суперника.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.