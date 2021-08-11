Суддівський розбір 3-го туру УПЛ. Скандал в матчі з Шахтарем і спірне пенальті для Динамо

Експерт телеканалу Футбол Михайло Метревелі проаналізував суддівські рішення в матчах третього туру чемпіонату України

Моменти за участю Траоре і Буяльського - найбільш спірні в 3-му турі УПЛ / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Офіційний сайт ФК "Динамо"

Експерт телеканалу Футбол Михайло Метревелі спеціально для.segodnya.ua/ua продовжує щотижневий огляд суддівських підсумків туру УПЛ. Всі матчі і всі спірні моменти 3-го туру УПЛ – у фокусі відомого футбольного експерта.

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Михайло Метревелі:

У третьому турі УПЛ загальний рівень суддівства дещо знизився. Середня оцінка за арбітраж в цьому турі впала на 0,1 бал у порівнянні з попереднім (7,4 проти 7,5). Так само було показано 30 жовтих карток (4,29 в середньому за гру), що як і раніше забагато для нашого чемпіонату. Для порівняння, під час Євро-2020 було показано 149 попередження в 51 грі (2,9 за гру). Відсутність VAR також вплинуло на якість арбітражу. Навіть не в дуже складній ситуації суддям вдалося прогавити чистий пенальті у ворота Олександрії в грі проти Шахтаря. І, навпаки, призначити дивний одинадцятиметровий у ворота Зорі в грі з Динамо. Сподіваємося, що УАФ поверне VAR до наступного туру і якість арбітражу покращиться

МЕТАЛІСТ-1925 – ЧОРНОМОРЕЦЬ

Арбітр – Андрій Коваленко . Для арбітражу матч був досить легкий. Команди грали коректно, без грубих фолів. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були два епізоди.

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На 12-й хвилині Ткачук програв боротьбу за м'яч Бугаю, після чого схопив його руками і завалив на газон. Арбітр зафіксував фол, але обійшовся без жовтої картки для гравця Металіст-1 925. Це занадто ліберальне рішення . Ткачук не намагався зіграти в м'яч і відкрито зривав швидку атаку. Варто показати гравцеві харків'ян жовту картку.

На 55-й хвилині Фабіньо впав у штрафному після боротьби з Дубко. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення . Гравець Металіста-+1925 сам вдарив захисника Чорноморця по нозі, після чого впав на газон.

оцінка: 8/10

РУХ – ВЕРЕС

Арбітр – Олександр Дердо . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював. Розглянути варто один епізод.

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На 75-й хвилині Климчук намагався прорватися в штрафну і впав після зіткнення з Кучеровим. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення .

Контакт між гравцями був, але півзахисник Вереса спочатку чітко зіграв в м'яч, після чого за його ногу зачепився футболіст Руху. Порушення не було.

оцінка: 8/10

ДНІПРО-1 – МАРІУПОЛЬ

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Арбітр – Геннадій Серпутько . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди дуже багато фолили. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були два епізоди.

На 14-й хвилині Довбік забив гол, але гравці Маріуполя висловлювали претензії, що м'яч не перетнув лінію воріт повністю. Арбітр взяття воріт зарахував. Це вірне рішення . Повтори показали, що Кудрик відбив м'яч вже за лінією воріт.

На 81-й хвилині Драмбаев пішов в небезпечний підкат проти Джурасека. Арбітр показав гравцеві Маріуполя другу жовту картку. Це вірне рішення . Драмбаев зіграв високо піднятою ногою, не зіграв в м'яч і зачепив гравця Дніпро-1.

оцінка: 8/10

ШАХТАР – ОЛЕКСАНДРІЯ

Арбітр – Володимир Новохатний . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди мало фолили, але був важкий для оцінки епізод. VAR на матчі не працював. Розглянути варто один епізод.

На 88-й хвилині Траоре впав у штрафному після боротьби з Бабогло і Дубров. Арбітр дав продовжити гру. Це помилка . На форварда Шахтаря сфолили обидва захисника Олександрії.

Бабогло тягнув Траоре за футболку, ніж вивів його з рівноваги, а Дубра штовхнув гравця Шахтаря двома руками в спину. Арбітр повинен був призначати пенальті. Помилка, що позбавила Шахтар очок.

оцінка: 6/10

ЗОРЯ – ДИНАМО

Арбітр – Анатолій Абдула . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були три епізоди.

Судді УПЛ / Фото: FootBoom

На 48-й хвилині Крістіан увірвався в штрафну і впав після боротьби з Шапаренко. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення . Шапаренко спочатку зіграв в м'яч і лише потім зачепив ногу суперника. Порушення не було.

На 70-й хвилині Буяльський пробивав по воротах і в штрафний м'яч рикошетом від ноги відскочив в руку Імерекову. Арбітр призначив пенальті у ворота Зорі і показав Імерекову жовту картку. Це помилка .

Рука захисника Зорі перебувала в природному положенні, м'яч потрапив в неї рикошетом від стегна і відстань від м'яча до руки було мінімальним. Це був випадковий відскік, зреагувати на який у Імерекова не було можливості. Це не гра рукою. Арбітру варто було дати продовжити гру.

На 75-й хвилині Кочергін впав у штрафному після підкату Сидорчука. Арбітр призначив пенальті у ворота Динамо. Це вірне рішення . Кочергін грамотно підставився, так що Сидорчук не дотягнувся до м'яча і вдарив гравця Зорі по нозі. Були всі підстави для пенальті.

оцінка: 6,5 / 10

ВОРСКЛА – ЛЬВІВ

Арбітр – Олександр Омельченко . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював. Розглянути варто один епізод.

На 6-й хвилині Степанюк впав перед штрафним після боротьби з Махмутович і вимагав небезпечний штрафний. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення . Контакт між гравцями був, але боротьба була в рамках правил

оцінка: 8/10

ДЕСНА – ІНГУЛЕЦЬ

Арбітр – Роман Блавацький . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди грали грубо і багато фолили. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були два епізоди.

На 45-й хвилині Шарай впав перед штрафним після боротьби з Домбровським, у якого була жовта картка. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення . Була звичайна боротьба корпус в корпус. Гравець Десни не порушував правила.

На 69-й хвилині Салем в підкаті ззаду врізався в ноги Будковському. Арбітр зафіксував фол, але не показав гравцеві Інгульця жовту картку, яка стала б другою. Арбітр відверто пробачив Салема . Це був грубий підкат, який повинен був каратися жовтою карткою.

оцінка: 8/10

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ