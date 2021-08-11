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Суддівський розбір 3-го туру УПЛ. Скандал в матчі з Шахтарем і спірне пенальті для Динамо

Михайло Метревелі Михайло Метревелі експерт каналів "Футбол 1/2/3"
11 серпня, 14:40
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Експерт телеканалу Футбол Михайло Метревелі проаналізував суддівські рішення в матчах третього туру чемпіонату України
Моменти за участю Траоре і Буяльського - найбільш спірні в 3-му турі УПЛ
Моменти за участю Траоре і Буяльського - найбільш спірні в 3-му турі УПЛ / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Офіційний сайт ФК "Динамо"

Експерт телеканалу Футбол Михайло Метревелі спеціально для.segodnya.ua/ua продовжує щотижневий огляд суддівських підсумків туру УПЛ. Всі матчі і всі спірні моменти 3-го туру УПЛ – у фокусі відомого футбольного експерта.

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Михайло Метревелі:

У третьому турі УПЛ загальний рівень суддівства дещо знизився. Середня оцінка за арбітраж в цьому турі впала на 0,1 бал у порівнянні з попереднім (7,4 проти 7,5).

Так само було показано 30 жовтих карток (4,29 в середньому за гру), що як і раніше забагато для нашого чемпіонату. Для порівняння, під час Євро-2020 було показано 149 попередження в 51 грі (2,9 за гру).

Відсутність VAR також вплинуло на якість арбітражу. Навіть не в дуже складній ситуації суддям вдалося прогавити чистий пенальті у ворота Олександрії в грі проти Шахтаря.

І, навпаки, призначити дивний одинадцятиметровий у ворота Зорі в грі з Динамо. Сподіваємося, що УАФ поверне VAR до наступного туру і якість арбітражу покращиться

МЕТАЛІСТ-1925 – ЧОРНОМОРЕЦЬ

Арбітр – Андрій Коваленко . Для арбітражу матч був досить легкий. Команди грали коректно, без грубих фолів. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були два епізоди.

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На 12-й хвилині Ткачук програв боротьбу за м'яч Бугаю, після чого схопив його руками і завалив на газон. Арбітр зафіксував фол, але обійшовся без жовтої картки для гравця Металіст-1 925. Це занадто ліберальне рішення . Ткачук не намагався зіграти в м'яч і відкрито зривав швидку атаку. Варто показати гравцеві харків'ян жовту картку.

На 55-й хвилині Фабіньо впав у штрафному після боротьби з Дубко. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення . Гравець Металіста-+1925 сам вдарив захисника Чорноморця по нозі, після чого впав на газон.

оцінка: 8/10

РУХ – ВЕРЕС

Арбітр – Олександр Дердо . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював. Розглянути варто один епізод.

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На 75-й хвилині Климчук намагався прорватися в штрафну і впав після зіткнення з Кучеровим. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення .

Контакт між гравцями був, але півзахисник Вереса спочатку чітко зіграв в м'яч, після чого за його ногу зачепився футболіст Руху. Порушення не було.

оцінка: 8/10

ДНІПРО-1 – МАРІУПОЛЬ

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Арбітр – Геннадій Серпутько . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди дуже багато фолили. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були два епізоди.

На 14-й хвилині Довбік забив гол, але гравці Маріуполя висловлювали претензії, що м'яч не перетнув лінію воріт повністю. Арбітр взяття воріт зарахував. Це вірне рішення . Повтори показали, що Кудрик відбив м'яч вже за лінією воріт.

На 81-й хвилині Драмбаев пішов в небезпечний підкат проти Джурасека. Арбітр показав гравцеві Маріуполя другу жовту картку. Це вірне рішення . Драмбаев зіграв високо піднятою ногою, не зіграв в м'яч і зачепив гравця Дніпро-1.

оцінка: 8/10

ШАХТАР – ОЛЕКСАНДРІЯ

Арбітр – Володимир Новохатний . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди мало фолили, але був важкий для оцінки епізод. VAR на матчі не працював. Розглянути варто один епізод.

На 88-й хвилині Траоре впав у штрафному після боротьби з Бабогло і Дубров. Арбітр дав продовжити гру. Це помилка . На форварда Шахтаря сфолили обидва захисника Олександрії.

Бабогло тягнув Траоре за футболку, ніж вивів його з рівноваги, а Дубра штовхнув гравця Шахтаря двома руками в спину. Арбітр повинен був призначати пенальті. Помилка, що позбавила Шахтар очок.

оцінка: 6/10

ЗОРЯ – ДИНАМО

Арбітр – Анатолій Абдула . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були три епізоди.

Судді УПЛ
Судді УПЛ / Фото: FootBoom

На 48-й хвилині Крістіан увірвався в штрафну і впав після боротьби з Шапаренко. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення . Шапаренко спочатку зіграв в м'яч і лише потім зачепив ногу суперника. Порушення не було.

На 70-й хвилині Буяльський пробивав по воротах і в штрафний м'яч рикошетом від ноги відскочив в руку Імерекову. Арбітр призначив пенальті у ворота Зорі і показав Імерекову жовту картку. Це помилка .

Рука захисника Зорі перебувала в природному положенні, м'яч потрапив в неї рикошетом від стегна і відстань від м'яча до руки було мінімальним. Це був випадковий відскік, зреагувати на який у Імерекова не було можливості. Це не гра рукою. Арбітру варто було дати продовжити гру.

На 75-й хвилині Кочергін впав у штрафному після підкату Сидорчука. Арбітр призначив пенальті у ворота Динамо. Це вірне рішення . Кочергін грамотно підставився, так що Сидорчук не дотягнувся до м'яча і вдарив гравця Зорі по нозі. Були всі підстави для пенальті.

оцінка: 6,5 / 10

ВОРСКЛА – ЛЬВІВ

Арбітр – Олександр Омельченко . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював. Розглянути варто один епізод.

На 6-й хвилині Степанюк впав перед штрафним після боротьби з Махмутович і вимагав небезпечний штрафний. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення . Контакт між гравцями був, але боротьба була в рамках правил

оцінка: 8/10

ДЕСНА – ІНГУЛЕЦЬ

Арбітр – Роман Блавацький . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди грали грубо і багато фолили. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були два епізоди.

На 45-й хвилині Шарай впав перед штрафним після боротьби з Домбровським, у якого була жовта картка. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення . Була звичайна боротьба корпус в корпус. Гравець Десни не порушував правила.

На 69-й хвилині Салем в підкаті ззаду врізався в ноги Будковському. Арбітр зафіксував фол, але не показав гравцеві Інгульця жовту картку, яка стала б другою. Арбітр відверто пробачив Салема . Це був грубий підкат, який повинен був каратися жовтою карткою.

оцінка: 8/10

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0
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9
Забиті 7
Пропущені 1
Різниця 6
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2
Ворскла Ворскла Вор
3
2
1
0
8
3
5
7
Забиті 8
Пропущені 3
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3
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
3
2
1
0
7
3
4
7
Забиті 7
Пропущені 3
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2
2
0
0
6
1
5
6
Забиті 6
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5
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
3
2
0
1
5
4
1
6
Забиті 5
Пропущені 4
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Результати останніх матчів: В П В
6
Олександрія Олександрія Оле
3
2
0
1
3
2
1
6
Забиті 3
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Шахтар Шахтар Шах
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2
0
1
6
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3
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2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
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Зоря Зоря Зор
3
1
0
2
6
4
2
3
Забиті 6
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Минай Минай Мин
1
1
0
0
1
0
1
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Забиті 1
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11
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1
0
2
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5
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0
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3
2
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3
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7:3
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4
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6
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Металіст 1925
3
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6
6
Олександрія
3
3:2
6
7
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3
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6
8
Колос
2
1:0
4
9
Зоря
3
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3
10
Минай
1
1:0
3
11
Рух
3
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3
12
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1
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flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
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