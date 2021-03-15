Суддівський розбір 18 туру УПЛ: вірний пенальті в ворота "Десни" і помилки на користь "Дніпра-1"

Експерт телеканалу "Футбол" Михайло Метревелі спеціально для Спорт.Сьогодні продовжує щотижневий огляд суддівських підсумків туру української Прем'єр-ліги. Всі матчі, всі спірні момент 18-го туру чемпіонату України – у фокусі відомого футбольного експерта.

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Михайло Метревелі:

Тур обійшовся без серйозних суддівських помилок, за винятком підозр на пенальті в матчі "Дніпра-1". В іншому рішення арбітрів були вірні. Головні матчі туру обійшлися без претензій до суддівства, з борцівським прийомом від гравця "Десни" Імерекова проти Кривцова допоміг впоратися VAR.

"Минай" – "Інгулець" – 0:1

Арбітр: Сергій Бойко. Матч був легким для арбітражу. Команди мало фолили, спірних епізодів не виникало. VAR на матчі не працював.

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Ключовим для арбітражу був один епізод. На 25-й хвилині Сітчінава отримав пас в штрафний після чого його штовхнув у спину Карась. Арбітр призначив пенальті у ворота "Миная" і показав захисникові закарпатців другу жовту картку. Це вірне рішення. Поштовх в спину був очевидним і це був зрив виходу один-на-один з воротарем. Можна було навіть показати пряму червону картку, оскільки Карась не намагався зіграти в м'яч і відкрито йшов на фол.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

"Ворскла" – "Дніпро-1" – 0:1

Арбітр: Віктор Копієвський. На матчі працював VAR.

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На 14-й хвилині Різник вибивав м'яч на Степанюка та пас перехопив Тейлор, зігравши при цьому рукою. Арбітр зафіксував фол, але жовту картку показувати не став. Це ліберальне рішення арбітра. Гравець "Дніпро-1" навмисне грав рукою і повинен був отримати за це попередження.

На 53-й хвилині Дуглас вибив м'яч з-під ніг Степанюка. Арбітр зафіксував фол і показав гравцеві "Дніпра-1" другу жовту картку. Це занадто суворе рішення, якщо не сказати помилкове. Дуглас чітко зіграв в м'яч і лише після цього за інерцією врізався стегном в стегно Степанюку. Навіть якщо арбітр вирішив, що це небезпечна гра, то вона явно не тягнула на жовту картку, тим більше другу.

На 77-й хвилині Челядин впав у штрафному після боротьби з Довбіком. Арбітр показав гравцеві "Ворскли" жовту картку за симуляцію. Це помилка. Довбік поклав руку на спину Челядин і міг його штовхнути. Навіть якщо форвард полтавчан домалював епізод – це точно не симуляція. В крайньому випадку арбітру варто було дати продовжити гру. Але були і підстави для пенальті.

Оцінка: 6 балів з 10-ти.

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"Маріуполь" – "Колос" – 1:4

Арбітр: Олександр Шандор. Матч був порівняно легкий для арбітражу. Команди мало фолили. VAR на матчі не працював.

На 4-й хвилині після подачі з кутового Лисенко забив гол. Арбітр його не зарахував. Це вірне рішення. При подачі Антюх відверто блокував Кудрика у воротарському і заважав йому вийти на м'яч.

На 75-й хвилині Нгамба увірвався в штрафну і впав після боротьби з захисниками "Маріуполя". Арбітр зафіксував симуляцію і показав гравцеві "Колоса" жовту картку. Це занадто суворе рішення. Нгамба дійсно падав після контакту з боку Очеретька, так що це не була симуляція. Але і пенальті не було. Боротьба була корпус-в-корпус і в рамках правил.

Оцінка: 7 балів з 10-ти.

"Шахтар" – "Десна" – 4:0

Арбітр: Ігор Пасхал. Матч був легким для арбітражу. Команди прагнули грати коректно і мало фолили. На матчі працював VAR.

Ключовим для арбітражу був один епізод. На 31-й хвилині при подачі в штрафну Імереков схопив руками і завалив на газон Кривцова. Арбітр спочатку дав продовжити гру, але після підказки від асистента VAR і самостійного перегляду повтору змінив рішення і поставив пенальті в ворота "Десни". Це вірне рішення. Імереков відкрито тримав суперника руками і не давав йому вистрибнути, щоб зіграти в м'яч.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

"Зоря" – "Динамо" – 0:2

Арбітр: Юрій Іванов. Матч для арбітражу був середньої тяжкості. Було багато боротьби і команди часто фолили. На матчі працював VAR.

Розглянути вартує всього один епізод. На 28-й хвилині Буяльський спробував вибити м'яч і зачепив Назарину, який впав на газон. Арбітр показав гравцеві "Динамо" жовту картку. Це занадто суворе покарання. Повтори чітко не показали, чи був контакт взагалі. Але навіть якщо і був, то мінімальний. Це не можна вважати грубим фолом і вартувало обмежитися лише фіксацією порушення, без попередження для Буяльського.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

"Олександрія" – "Олімпік" – 2:0

Арбітр: Олексій Деревінський. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. На полі було багато боротьби. VAR на матчі не працював.

Уваги заслуговує всього один епізод. На 64-й хвилині Вантух пробив по воротах і активно сигналізував, що м'яч в штрафній потрапив в руку Нкенгу. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення. М'яч взагалі не потрапив в руку і це була провокація з боку гравців "Олександрії", на яку арбітр не піддався.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

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