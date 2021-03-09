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Суддівський розбір 17 туру УПЛ: груба помилка в матчі "Динамо" – "Минай" і скасований гол "Олімпіка"

9 березня, 13:04

Михайло Метревелі Михайло Метревелі

Михайло Метревелі оцінює роботу арбітрів Прем'єр-ліги

Футбольний експерт Михайло Метревелі спеціально для Спорт.Сегодня аналізує арбітраж 17 туру української Прем'єр-ліги і виставляє оцінку кожному судді за 10-бальною шкалою. Всі матчі, всі спірні момент 17-го туру УПЛ – у фокусі відомого футбольного спеціаліста.

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Михайло Метревелі:

Тур, який викликав найгучніші суддівські скандали з початку сезону. Найбільш обговорюваним (за рахунок нецензурних висловлювань президента "Олімпіка") став момент зі скасованим голом "Олімпіка" в ворота "Шахтаря", про який експерти і журналісти так і не зійшлися в єдиній думці. Але навіть без цього, вистачало результативних помилок в інших матчах: непоставленого пенальті в ворота "Миная" в матчі з "Динамо" за явну гру футболіста ужгородців рукою (при працюючому на грі VAR) і подвійне покарання для гравця "Маріуполя" в матчі з " Ворсклою ", в ситуації, коли більшість навіть порушення не побачило. Кінець чемпіонату обіцяє бути спекотним

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Рейтинг арбітрів Прем'єр-ліги:

"Маріуполь" – "Ворскла" – 0:1

Арбітр: Денис Шурман. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди досить багато фолили. VAR на матчі не працював.

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На 34-й хвилині Кулач втік в швидку контратаку і впав у штрафному після контакту з боку Бикова. Арбітр призначив пенальті у ворота "Маріуполя" і показав Бикову червону картку. Це груба помилка. Захисник азовців поклав руку на плече форварду "Ворскли", але не було ні поштовху, ні ривка до себе. Також не було будь-якого удару по ногах, хоча Кулач звалився так, ніби його саме вдарили ззаду по ногах. Це звичайний ігровий епізод. Арбітр не встиг за темпом атаки і не зміг розгледіти епізод, як слід.

На 70-й хвилині Кулаков впав у штрафному після контакту з боку Яворського. Арбітр зафіксував фол, але з боку гравця "Маріуполя". І це друга груба помилка арбітра за матч. Кулаков був першим на м'ячі, після чого йому в ногу врізався Яворський і не дав розвинути атаку. Це фол і чистий пенальті. Арбітр зробив дві помилки, які прямо вплинули на результат матчу. І обидві помилки були на користь однієї команди.

Оцінка: 5 балів з 10-ти.

"Олімпік" – "Шахтар" – 0:1

Арбітр: Юрій Іванов. Матч для арбітражу був середньої важкості. Команди прагнули грати коректно, але періодично допускали грубі фоли і був спірний момент в кінцівці першого тайму. На матчі працював VAR.

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Ключовий для арбітражу момент трапився на 38-й хвилині. Нкенг забив гол після подачі кутового. Арбітр зафіксував взяття воріт, але після довго спілкування з асистентом VAR і самостійного перегляду повтору змінив рішення – гол був відмінений.

Це був складний ігровий епізод. Рефері після перегляду ВАР, міг прийняти одне з чотирьох рішень: зарахувати гол, визначити блокування Снурніциним голкіпера "Шахтаря" у воротарському майданчику, офсайд після того, як м'яч влучив у лежачого захисника "Олімпіка" і влетів у ворота і порушення правил самим воротарем і призначенням пенальті. У підсумку, арбітр, визначив офсайд і відмінив взяття воріт.

Оцінка: 7 балів з 10-ти.

"Динамо" – "Минай" – 3:0

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Арбітр: Катерина Монзуль. Матч був легким для арбітражу. Команди мало фолили і грали коректно. На матчі працював VAR.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 11-й хвилині після навісу з флангу Пиняшко в штрафному зупинив м'яч рукою. Суддя дала продовжити гру, а асистент VAR підтвердив її рішення. Це груба помилка. Пиняшко грав рукою. Не можна говорити, що це був випадковий відскік або у нього не було часу, щоб зреагувати і прибрати руку. Був рух руки до м'яча, рука перервала політ м'яча і якби не це, то м'яч прийняв би Кендзьора. Це чистий пенальті і складно сказати, чому арбітри вирішили інакше.

На 54-й хвилині Караваєв тікав один на один з воротарем і перед штрафним його в спину штовхнув Малепе. Монзуль зафіксувала порушення і показала гравцеві "Миная" пряму червону картку. Це вірне рішення. Малепе не намагався зіграти в м'яч і позбавив суперника явної гольової можливості.

Оцінка: 7 балів з 10-ти.

"Зоря" – "Львів" – 4:0

Арбітр: Ігор Пасхал. Матч був середнім для арбітражу. Одна з команд багато фолила і допустила ряд грубих фолів. VAR на матчі не працював.

Ключовим для арбітражу був один епізод. На 78-й хвилині Кочергін стрибнув у підкат ззаду і врізався в голеностоп Семеніва. Арбітр зафіксував фол і показав гравцеві "Зорі" жовту картку. Покарання було занадто ліберальним. Кочергін заслуговував вилучення. Це був грубий фол з ризиком завдати травму супернику. І футболіст "Зорі" навіть не намагався зіграти в м'яч. Арбітр повинен був показувати червону картку.

Оцінка: 7 балів з 10-ти.

"Інгулець" – "Колос" – 0:0

Арбітр: Олександр Дердо. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди багато фолили і був ряд неоднозначних епізодів. VAR на матчі не працював.

На 83-й хвилині Ільїн впав у штрафному після боротьби з Квасним. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення, яке навіть можна було посилити. Гравець "Колоса" відверто симулював контакт з боку суперника і повинен був отримати жовту картку.

На 86-й хвилині Ільїн впав у штрафному після боротьби з Запорожцем. Арбітр призначив пенальті у ворота "Інгульця". Складно судити про справедливість цього рішення. Жоден з повторів не дав чіткого розуміння, чи був удар по нозі з боку захисника. До того ж, у Ільїна вельми неоднозначна репутація в плані падінь у штрафному суперника. Але арбітр зайняв гарну позицію на полі і міг розглянути епізод. Тому довіримося його рішенням.

Оцінка: 7 балів з 10-ти.

"Дніпро-1" – "Олександрія" – 0:0

Арбітр: Андрій Коваленко. Для арбітражу матч був середньої важкості. У грі було багато боротьби і досить багато фолів. На матчі працював VAR.

Розглянути варто всього один епізод. На 31-й хвилині Ігнатенко в центрі поля схопив руками Сітало та завалив його на газон. Арбітр зафіксував фол і показав гравцеві "Дніпро-1" жовту картку. Це занадто суворе покарання. Ігнатенко однозначно фолив, але робив це без особливої грубості і він не зривав швидку атаку. Так що арбітру варто було обмежитися просто фіксацією фолу.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

" Рух "-" Десна "- 0:4

Арбітр: Віталій Романов. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди багато фолили і був ряд спірних епізодів. VAR на матчі не працював.

Ключовим для арбітражу був ряд епізодів. На 21-й хвилині Сігурдссон вибивав м'яч зі штрафного і потрапив в Тотовицького, після чого гравець "Десни" віддав пас на партнера і чернігівська команда забила гол. Арбітр зарахував взяття воріт. Це помилка. Після потрапляння м'яча в ногу Тотовицького, він вдарився об газон і зрикошетив гравцеві "Десни" в руку. Рука була виставлена в сторону і допомогла Тотовицькому отримати контроль над м'ячем. Арбітр повинен був зафіксувати фол з боку "Десни" і скасувати гол.

На 36-й хвилині Кондраков впав у штрафному після боротьби із захисником "Десни". Арбітр дав продовжити гру, а після показав гравцеві "Руху" жовту картку за зайві емоції. Це вірне рішення. Нога захисника "Десни" була дуже близько до ноги Кондракова, але контакту все ж не було. Гравець "Руху" падав сам.

На 59-й хвилині Тотовицький забив гол після навісу з флангу. Арбітр зафіксував фол з боку гравця "Десни" і відмінив взяття воріт. Це вірне рішення. Тотовицький обперся об гравця "Руху" і заважав йому вистрибнути, щоб боротися за м'яч.

На 62-й хвилині Будківський виконав навіс в штрафну, м'яч потрапив в Білого і той скинув його воротарю. Арбітр взяв паузу, вислухав підказку від лайнсмена і поставив пенальті в ворота "Руху". Це вірне рішення. Епізод був складний і могло здатися, що м'яч потрапив захиснику "Руху" в стегно, але при детальному розгляді видно, що м'яч також потрапив і в руку. Рука була виставлена, збільшувала обсяг тіла, так що це пенальті.

Оцінка: 7 балів з 10-ти.

Середня оцінка та оцінки по турам:

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
17
12
4
1
36
13
23
40
Забиті 36
Пропущені 13
Різниця 23
Результати останніх матчів: В В Н В Н
2
ШахтарШахтарШах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забиті 33
Пропущені 12
Різниця 21
Результати останніх матчів: В П В Н В
3
ЗоряЗоряЗор
16
9
5
2
31
11
20
32
Забиті 31
Пропущені 11
Різниця 20
Результати останніх матчів: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
17
8
6
3
27
14
13
30
Забиті 27
Пропущені 14
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В Н П В
5
ВорсклаВорсклаВор
17
7
7
3
24
14
10
28
Забиті 24
Пропущені 14
Різниця 10
Результати останніх матчів: В В Н Н Н
6
ОлександріяОлександріяОле
17
6
5
6
24
21
3
23
Забиті 24
Пропущені 21
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н П В В П
7
КолосКолосКол
17
5
8
4
21
18
3
23
Забиті 21
Пропущені 18
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н П В Н Н
8
ОлімпікОлімпікОлі
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забиті 22
Пропущені 28
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П П Н
9
МаріупольМаріупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: П Н П П П
10
Дніпро-1Дніпро-1Дні
17
4
4
9
22
30
-8
16
Забиті 22
Пропущені 30
Різниця -8
Результати останніх матчів: Н Н В В П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
17
1
10
6
15
24
-9
13
Забиті 15
Пропущені 24
Різниця -9
Результати останніх матчів: Н П Н П П
12
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забиті 15
Пропущені 31
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В П Н В
13
МинайМинайМин
16
3
4
9
12
32
-20
13
Забиті 12
Пропущені 32
Різниця -20
Результати останніх матчів: П В П П Н
14
ЛьвівЛьвівЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забиті 11
Пропущені 37
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П П В Н

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