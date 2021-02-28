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Ставка дня. Прогноз коментатора на матч "Шахтар" – "Зоря"

28 лютого, 12:12

Кирило Круторогов Кирило Круторогов

Хто переможе і скільки голів буде забито? Версія Кирила Круторогова

В останній день зими-2021 на "Олімпійському" відбудеться центральний матч туру української Прем'єр-ліги – "Шахтар" vs "Зоря". "Гірники" займають друге місце, відстаючи від "Динамо" знову на одне очко, і випереджаючи "Зорю", яка йде третьою, на сім балів. Але у луганчан є гра в запасі.

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"Шахтар" – "Зоря"
УПЛ, 28 лютого, неділя, о 17:00, ТВ: "Футбол 1"

"Шахтар" в цьому році не пропустив жодного м'яча в чотирьох матчах, правда, забив всього п'ять. Великої ротації Каштру поки що не проводив і, найімовірніше, застосує її у зустрічі з сильним і мотивованим суперником.

Ісмаїлі і Дентіньо, швидше за все, не встигнуть відновитися. Під питанням участь Степаненка. Ймовірно, з перших хвилин на поле ми побачимо Корнієнка, Маркоса Антоніо, Тете і, можливо, Фернандо.

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"Зоря" не програє в чемпіонаті 12 матчів поспіль, вигравши в останніх п'яти. Така переможна серія трапилася у них вперше в історії.

З початку року підопічні Скрипника обіграли "Десну" (2:1) і "Маріуполь" (1:0), а Шахаб Захеді забив в ворота азовців дебютний гол у футболці луганчан. Великий плюс для луганчан в тому, що відбули дискваліфікацію Джоель Абу Ханна і Дмитро Іванисеня.

ПРОГНОЗ. "Гірникам" буде дуже непросто. Очікую, що обидві команди заб'ють. Також, думаю, буде перемога "Шахтаря" і "тотал" більше 2,5 голів.

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прогноз анонс чемпіонат України Шахтар Донецьк Зоря Луганськ

Джерело: Сегодня|Спорт

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