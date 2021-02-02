Став ізгоєм! Після "п'янки в Туреччині" Селезньова не беруть до інших клубів УПЛ

Після вигнання Селезньова з "Колоса" за порушення режиму футболіст не виключив, що продовжить кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Однак працевлаштуватися в УПЛ після такого скандалу йому буде вкрай складно.
Принаймні головний тренер "Олімпіка" Ігор Климовський вже заявив, що Селезньова до себе в команду не взяв би. Хоча, здавалося б, "Олімпік" і Селя – земляки, з Донбасу.
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"Чи взяв би я зараз Селезньова до "Олімпіка"? Ні ", – сказав Климовський в ефірі програми "Вмикай підігрів" на каналі "Футбол 1"
"Такий досвідчений футболіст має вести за собою і бути хорошим прикладом. Не знаю, що сталося, але якщо людину вигнали, то була якась велика проблема"
"Перед підписанням футболіста ми намагаємося багато про нього дізнатися, говоримо з іншими тренерами. Якщо футболіст випиває – це велика проблема"
"Але, думаю, це не кінець кар'єри Селезньова. Якщо він грамотний хлопець, задумається, то зможе ще пограти", – додав наставник "Олімпіка"
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що, за чутками, перед відрахуванням з "Колоса" Селезньов випивав у Туреччині з Вороніним, який працює в тренерському штабі московського "Динамо".
Після цього Селезньов нібито з'явився не в кондиціях на спаринг з брестським "Рухом", через що його зняли з гри і відрахували з "Колоса".
Сам Селезньов стверджує, що п'яним на матч не виходив, кажучи, що це – маячня. А до Києва з Туреччини, мовляв, полетів за сімейними обставинами.
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