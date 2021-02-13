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Спортивна біблія відзначила двох українців – вони найвідданіші футболісти

13 лютого, 12:23

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

У рейтинг потрапили Володимир Чеснаков та Андрій П'ятов

Відразу два українці увійшли до списку найбільш відданих футболістів з топ-10 ліг Європи. У рейтингу популярного ресурсу Sport Bible Володимир Чеснаков та Андрій Пятов.

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Володимир Чеснаков на 17-му місці. Захисник виступає за полтавську "Ворсклу" вже 13 років і 2 місяці.

Голкіпер "Шахтаря" Андрій П'ятов в клубі вже 13 років і 8 місяців. Це 13-е місце в рейтингу. Цікаво, що в "Шахтар" воротар перейшов з "Ворскли".

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А найвідданішим футболістом ресурсом Sport Bible названий воротар ЦСКА Ігор Акінфєєв. Він грає за московський клуб 17 років і 8 місяців. На другому рядку рейтингу розташувався форвард "Барселони" Ліонель Мессі (16 років 8 місяців), замкнув трійку півзахисник "Вест Хема" Марк Ноубл (16 років 8 місяців).

Раніше ми розповідали про унікальному уругвайському форвардові Себастьяні Абреу . Він перейшов в свій 30-й клуб в кар'єрі! Абреу – 44 роки. Починав він свою кар'єру в 1996 році.

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Дивіться, як Чеснаков забиває голи:

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