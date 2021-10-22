24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
22 жовтня 17:00
Десна 1
Олександрія 1
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
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Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
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Сусіди розійшлися мирно: що відбувалося в Чернігові

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
22 жовтня, 18:57
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Зустріч середняків української Прем'єр-ліги Десни і Олександрії завершилася з рахунком – 1:1, голи були забиті в першому таймі
Команди забили по одному м'ячу
Команди забили по одному м'ячу / Фото: ФК "Десна" Чернігів

У Чернігові стартував 12-й тур чемпіонату України з футболу. Зустрічалися сусіди по турнірній таблиці – Десна приймала Олександрію.

Все найцікавіше на полі відбулося до перерви. Команди обмінялися голами.

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Спочатку рахунок відкрили гості. Третьяков у падінні точно пробив у нижній кут.

Але Десну це не збентежило і команда досить швидко відігралася. Після подачі в штрафний, Безбородько красиво прийняв м'яч і увігнав його під поперечину.

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Після перерви гра не пожвавилася і моментів майже не було. У кінцівці зустрічі Устименко відправив м'яч у ворота господарів, але рефері зафіксував офсайд.

Десна – Олександрія – 1:1
Голи: Безбородько (35) – Третьяков (28)

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Турнірна таблиця

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
11
9
2
0
29
3
26
29
Забиті 29
Пропущені 3
Різниця 26
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
Шахтар Шахтар Шах
11
8
2
1
29
6
23
26
Забиті 29
Пропущені 6
Різниця 23
Результати останніх матчів: В Н В В В
3
Ворскла Ворскла Вор
11
7
3
1
21
8
13
24
Забиті 21
Пропущені 8
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В В В Н
4
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
11
7
1
3
16
12
4
22
Забиті 16
Пропущені 12
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В П В П
5
Зоря Зоря Зор
11
6
2
3
23
15
8
20
Забиті 23
Пропущені 15
Різниця 8
Результати останніх матчів: П В В В Н
6
Олександрія Олександрія Оле
12
5
4
3
12
10
2
19
Забиті 12
Пропущені 10
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н П Н В П
7
Десна Десна Дес
12
5
3
4
14
17
-3
18
Забиті 14
Пропущені 17
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н Н П П В
8
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
11
5
1
5
11
14
-3
16
Забиті 11
Пропущені 14
Різниця -3
Результати останніх матчів: В В В Н П
9
Верес Верес Вер
11
4
3
4
10
12
-2
15
Забиті 10
Пропущені 12
Різниця -2
Результати останніх матчів: В Н П П В
10
Рух Рух Рух
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забиті 8
Пропущені 12
Різниця -4
Результати останніх матчів: В П П Н В
11
Колос Колос Кол
10
3
2
5
7
16
-9
11
Забиті 7
Пропущені 16
Різниця -9
Результати останніх матчів: П В П В П
12
Інгулець Інгулець Інг
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забиті 9
Пропущені 18
Різниця -9
Результати останніх матчів: П Н П П В
13
Минай Минай Мин
10
1
4
5
6
12
-6
7
Забиті 6
Пропущені 12
Різниця -6
Результати останніх матчів: Н П П П Н
14
Львів Львів Льв
11
1
3
7
7
19
-12
6
Забиті 7
Пропущені 19
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П В Н П
15
Чорноморець Чорноморець Чор
11
1
3
7
11
25
-14
6
Забиті 11
Пропущені 25
Різниця -14
Результати останніх матчів: П П Н П Н
16
Маріуполь Маріуполь Мар
11
1
1
9
13
27
-14
4
Забиті 13
Пропущені 27
Різниця -14
Результати останніх матчів: П П П П В

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3.90

2.52

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Ліверпуль

3.08

3.78

2.34
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Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
12
12:10
19
7
Десна
12
14:17
18
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
11
11:25
6
16
Маріуполь
11
13:27
4
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