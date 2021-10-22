Сусіди розійшлися мирно: що відбувалося в Чернігові

Зустріч середняків української Прем'єр-ліги Десни і Олександрії завершилася з рахунком – 1:1, голи були забиті в першому таймі

Команди забили по одному м'ячу / Фото: ФК "Десна" Чернігів

У Чернігові стартував 12-й тур чемпіонату України з футболу. Зустрічалися сусіди по турнірній таблиці – Десна приймала Олександрію.

Все найцікавіше на полі відбулося до перерви. Команди обмінялися голами.

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Спочатку рахунок відкрили гості. Третьяков у падінні точно пробив у нижній кут.

Але Десну це не збентежило і команда досить швидко відігралася. Після подачі в штрафний, Безбородько красиво прийняв м'яч і увігнав його під поперечину.

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Після перерви гра не пожвавилася і моментів майже не було. У кінцівці зустрічі Устименко відправив м'яч у ворота господарів, але рефері зафіксував офсайд.

Десна – Олександрія – 1:1

Голи: Безбородько (35) – Третьяков (28)

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