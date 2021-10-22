Сусіди розійшлися мирно: що відбувалося в Чернігові

Зустріч середняків української Прем'єр-ліги Десни і Олександрії завершилася з рахунком – 1:1, голи були забиті в першому таймі
Команди забили по одному м'ячу / Фото: ФК "Десна" Чернігів
У Чернігові стартував 12-й тур чемпіонату України
з футболу. Зустрічалися сусіди по турнірній таблиці – Десна приймала Олександрію.
Все найцікавіше на полі відбулося до перерви. Команди обмінялися голами.
Спочатку рахунок відкрили гості. Третьяков у падінні точно пробив у нижній кут.
Але Десну це не збентежило і команда досить швидко відігралася. Після подачі в штрафний, Безбородько красиво прийняв м'яч і увігнав його під поперечину.
Після перерви гра не пожвавилася і моментів майже не було. У кінцівці зустрічі Устименко відправив м'яч у ворота господарів, але рефері зафіксував офсайд.
Десна – Олександрія – 1:1
Голи: Безбородько (35) – Третьяков (28)
Турнірна таблиця
1
11
9
2
0
29
3
26
29
Забиті
29
Пропущені
3
Різниця
26
Результати останніх матчів:
В
Н
В
В
В
2
11
8
2
1
29
6
23
26
Забиті
29
Пропущені
6
Різниця
23
Результати останніх матчів:
В
Н
В
В
В
3
11
7
3
1
21
8
13
24
Забиті
21
Пропущені
8
Різниця
13
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
Н
4
11
7
1
3
16
12
4
22
Забиті
16
Пропущені
12
Різниця
4
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
П
5
11
6
2
3
23
15
8
20
Забиті
23
Пропущені
15
Різниця
8
Результати останніх матчів:
П
В
В
В
Н
6
12
5
4
3
12
10
2
19
Забиті
12
Пропущені
10
Різниця
2
Результати останніх матчів:
Н
П
Н
В
П
7
12
5
3
4
14
17
-3
18
Забиті
14
Пропущені
17
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
Н
Н
П
П
В
8
11
5
1
5
11
14
-3
16
Забиті
11
Пропущені
14
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
П
9
11
4
3
4
10
12
-2
15
Забиті
10
Пропущені
12
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
В
10
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забиті
8
Пропущені
12
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
В
П
П
Н
В
11
10
3
2
5
7
16
-9
11
Забиті
7
Пропущені
16
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
П
В
П
В
П
12
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забиті
9
Пропущені
18
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
П
Н
П
П
В
13
10
1
4
5
6
12
-6
7
Забиті
6
Пропущені
12
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
Н
П
П
П
Н
14
11
1
3
7
7
19
-12
6
Забиті
7
Пропущені
19
Різниця
-12
Результати останніх матчів:
П
П
В
Н
П
15
11
1
3
7
11
25
-14
6
Забиті
11
Пропущені
25
Різниця
-14
Результати останніх матчів:
П
П
Н
П
Н
16
11
1
1
9
13
27
-14
4
Забиті
13
Пропущені
27
Різниця
-14
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
В