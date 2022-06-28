"Спочатку з мене жартували": легенда Макіївки пояснив, чому перейшов на українську

Форвард Міная Євген Селезньов вирішив переїхати на Закарпаття і розмовляти рідною мовою

Євген Селезньов / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

З початку війни українці стали все більше переходити на рідну мову, щоб не мати нічого спільного з окупантами. Особливо цей процес прискорився після 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

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Перейти на українську мову вирішив і ексфутболіст збірної Євген Селезньов. З минулого літа уродженець Макіївки виступає за закарпатський Минай і це суттєво вплинуло на його світогляд. Детальніше про це нападник розповів в ефірі програми Денисов TIME.

- Чим тобі в душу запало Закарпаття?

- Багато чим. Тут гарні краєвиди, гори, річки. Люди – ввічливі, добрі, відкриті, щирі. На мою думку, це дуже добре.

- Ти казав, що розглядаєш можливість продати свій будинок у Києві та переїхати на Закарпаття?

- Так і є. Я ще на 100 відсотків не вирішив, але є така пропозиція. Ми з сином поспілкувалися. Дай Бог, щоб ми перемогли, і щоб я був ближче до нього. Я хочу, щоб він грав у хокей десь у Європі. І щоб я міг поїхати до нього. Тут маю купу друзів. Тут я став як рідний.

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- Ти почав регулярно спілкуватися українською?

- Але спочатку з мене дуже жартували.

- Вчора ти вжив слово "фосо". Поясни, що це означає.

- Мені потім сказали, що його стали частіше чути. Це легкий матюк. Значення – "добре".

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- Не боїшся, коли приїдеш до Києва, тебе вже не всі розумітимуть?

– Я за це не хвилююся.

- Чому ти вважаєш, що зараз важливо спілкуватися українською?

- Тому що це країна, яка має свою історію, має свій характер, має дух та культуру, яку не мають інші країни. Ця країна відрізняється від інших. Це Україна.

Нагадаємо, що Євген є третім бомбардиром в історії чемпіонатів України, на його рахунку 116 голів. За цим показником він поступається лише Сергію Реброву (123) та Максиму Шацьких (124). Щоправда, про взяття рекорду Селезньов вже не думає.