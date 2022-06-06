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Скрипник залишить Зорю та перейде до іншого клубу УПЛ

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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6 червня, 23:31
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Ворскла готова переманити наставника конкурента, у якого закінчився контракт із луганським клубом
Віктор Скрипник
Віктор Скрипник / Фото: Reuters

Вже у серпні має стартувати новий сезон УПЛ. Проводити чемпіонат України з футболу вирішили у своїй країні попри війну проти Росії.

16 клубів зіграють у елітному дивізіоні, з них п'ять представлятимуть країну у єврокубках. Шахтар та Динамо зіграють у Лізі чемпіонів, Дніпро-1 – у Лізі Європи, а Зоря та Ворскла – у Лізі Конференцій.

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Останні два клуби у міжсезоння можуть стати головними ньюзмейкерами українського футболу. Нещодавно полтавці попрощалися зі своїм наставником Юрієм Максимовим.

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Клуб вирішив не продовжувати контракт із екс-гравцем Динамо та збірної України. Тим часом, також закінчився термін дії договору між Зорею та їхнім коучем Віктором Скрипником.

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Саме цією обставиною планує скористатися Ворскла. Як повідомляє Footboom , "Зелено-білі" запропонували Скрипнику контракт і той схвалив його. Разом із Віктором Анатолійовичем у полтавський клуб перейде і його тренерський штаб.

Тренер Зорі Віктор Скрипник
Тренер Зорі Віктор Скрипник / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Скрипник очолив Зорю у 2019 році і ледь не вивів команду до Ліги чемпіонів, посівши третє місце в УПЛ. Минулого сезону луганчани невдало відіграли у Лізі Конференцій, посівши третє місце у групі з Ромою, Буде-Глімтом та софійським ЦСКА.

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