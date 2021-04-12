Сильно злякався снігу і холоду! Невигадана історія гравця збірної України

Жуніор Мораес був цікавий іноземним клубам, але його не відпускали

Нападаючий Шахтаря і збірної України Жуніор Мораес згадав свої перші враження від України, коли тільки перебрався до донецького Металургу у 2012 році. Раніше дубль Мораеса допоміг "гірникам" обіграти Маріуполь у Прем'єр-лізі.

"Ми з Металургом якраз повернулися з тренувальних зборів. До цього в Україні я жодного разу не був. Виходжу з аеропорту і завмираю: сніг, холод, сильний вітер. На секундочку, це був лютий місяць. Я тоді дуже злякався: як мені тут жити", – розповів колишній бразилець Футбол 1/2/3

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Жуніор Мораес / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Як зізнався нападник, він кілька разів міг покинути Україну і перебратися до Європи, але коли з'явилася така можливість, то вже відмовився сам:

"Кожен сезон у мене були пропозиції від інших європейських клубів, але Металург їх все відхиляв. Пізніше, мене хотіли придбати Динамо і Шахтар, але й тоді Металург був проти. Зрештою, я відпрацював свій контракт, став вільним агентом, але вже і сам не захотів залишати Україну"

Раніше Мораес обігнав Ярмоленко в рейтингу забивав УПЛ, а тепер на його рахунку вже 102 голи в Україні.

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Дивіться, як Мораес забивав Маріуполю

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