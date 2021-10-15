15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Шахтар – Зоря: де і о котрій дивитися матч УПЛ

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
15 жовтня, 16:17
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Претенденти на нагороди чемпіонату України з футболу зустрінуться на НСК "Олімпійський" в 11 турі УПЛ
"Зоря" - "Шахтар", Алан Патрік
"Зоря" - "Шахтар", Алан Патрік / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У п'ятницю, 15 жовтня розпочнеться 11-й тур чемпіонату України з футболу. Відкриється він суперпоєдинком. Зустрінуться друга і четверта команди УПЛ – Шахтар приймає Зорю.

Де дивитися матч

Початок поєдинку о 17:00. Ми ведемо пряму онлайн-трансляцію зустрічі Шахтар – Зоря . Крім того, матч в прямому ефірі покажуть на телеканалі "Футбол 1". Також гру можна подивитися на сервісі OLL.TV.

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Шахтар – Зоря
дивiться на olltv
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Турнірна таблиця

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
10
8
2
0
25
2
23
26
Забиті 25
Пропущені 2
Різниця 23
Результати останніх матчів: Н В В В В
2
Шахтар Шахтар Шах
10
7
2
1
23
5
18
23
Забиті 23
Пропущені 5
Різниця 18
Результати останніх матчів: Н В В В Н
3
Ворскла Ворскла Вор
10
6
3
1
19
7
12
21
Забиті 19
Пропущені 7
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В В Н П
4
Зоря Зоря Зор
10
6
2
2
22
9
13
20
Забиті 22
Пропущені 9
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В В Н В
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
10
6
1
3
14
12
2
19
Забиті 14
Пропущені 12
Різниця 2
Результати останніх матчів: В П В П В
6
Олександрія Олександрія Оле
10
5
3
2
10
7
3
18
Забиті 10
Пропущені 7
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н В П В Н
7
Десна Десна Дес
10
5
1
4
13
16
-3
16
Забиті 13
Пропущені 16
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П В Н П
8
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
10
4
1
5
9
13
-4
13
Забиті 9
Пропущені 13
Різниця -4
Результати останніх матчів: В В Н П П
9
Верес Верес Вер
10
3
3
4
9
12
-3
12
Забиті 9
Пропущені 12
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н П П В В
10
Рух Рух Рух
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забиті 8
Пропущені 12
Різниця -4
Результати останніх матчів: В П П Н В
11
Колос Колос Кол
9
3
2
4
7
14
-7
11
Забиті 7
Пропущені 14
Різниця -7
Результати останніх матчів: В П В П П
12
Інгулець Інгулець Інг
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забиті 9
Пропущені 18
Різниця -9
Результати останніх матчів: П Н П П В
13
Львів Львів Льв
10
1
3
6
6
15
-9
6
Забиті 6
Пропущені 15
Різниця -9
Результати останніх матчів: П В Н П П
14
Минай Минай Мин
9
1
3
5
6
12
-6
6
Забиті 6
Пропущені 12
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П Н Н
15
Чорноморець Чорноморець Чор
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забиті 11
Пропущені 24
Різниця -13
Результати останніх матчів: П Н П Н Н
16
Маріуполь Маріуполь Мар
10
1
1
8
12
25
-13
4
Забиті 12
Пропущені 25
Різниця -13
Результати останніх матчів: П П П В П

Хто фаворит

Аналітики вважають Шахтар беззаперечним фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Де Дзербі – 1.33, на нічию – 4.90, на перемогу Зорі – 10.50.

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Зоря

1.55

4.50

5.55

Львів

Завтра

17:00

Динамо

11.0

5.70

1.28

Шахтар

19 жовт

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

20 жовт

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
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Команда
І
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
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