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"Шахтар" запланував ще три матчі на зборах в Туреччині, два з них – в один день

2 лютого, 16:20

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

"Гірники" продовжують підготовку до відновлення сезону

"Шахтар" змінив список спарингів на тренувальних зборах в Туреччині. Донецький клуб запланував ще три контрольні поєдинки. Як повідомляється на офіційному сайті "гірників", чемпіон України зустрінеться з "Маріуполем", словацьким "Слованом" і "Борацом" з Боснії. При цьому, дві зустрічі підопічні Луїша Каштру проведуть в один день.

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Розклад контрольних матчів:

  • 3 лютого, 10:00. "Шахтар" – "Маріуполь" (Маріуполь, Україна)
  • 3 лютого, 16:00. "Шахтар" – "Слован" (Братислава, Словаччина)
  • 5 лютого, 10:00. "Шахтар" – "Борац" (Баня-Лука, Боснія і Герцеговина)

Раніше ми писали, що "Шахтар" зіграв внічию з "Црвеною Звездою", Ісмаїлі повернувся після травми. Бразильський лідер "гірників", який минулого літа травмував коліно, провів перше тренування в основній групі.

Минулої неділі вранці "Шахтар" повинен був зустрітися зі словенською "Мурою", але спаринг був скасований через спалах коронавірусу у суперників "гірників".

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Дивіться, як "Шахтар" грав з "Інтером" в Лізі чемпіонів:

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товариський матч Шахтар Донецьк ФК Маріуполь Слован Братислава Борац

Джерело: Сегодня|Спорт

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