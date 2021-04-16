Шахтар виграє матч, але Динамо стане чемпіоном: прогноз на суботню битву грандів

Донецькій команді пророкують перемогу в українському класико на НСК "Олімпійський", але, на думку букмекерів, це не завадить киянам завоювати "золото" УПЛ

Шахтар називають фаворитом суботнього українського класико з Динамо, яке почнеться на НСК Олімпійський о 19:30.

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На перемогу "гірників" у поєдинку 22-го туру УПЛ встановлено коефіцієнт 2.04, на нічию – 3.65, на перемогу киян – 3.45. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така: виграш Шахтаря – 47%, нічия – 26%, виграш Динамо – 27%.

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Найбільш реальним з усіх можливих рахунків букмекери називають 1:0 на користь Шахтаря, а найвищі шанси забити у складі "гірників", на думку аналітиків, у Жуніора Мораеса, котрий останнім часом повернув собі бомбардирський тонус.

Реклама Жуніор Мораес / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Тим часом букмекери майже не сумніваються, що, незалежно від результату матчу Шахтар – Динамо 17 квітня, чемпіоном України-2021 стане Динамо. На "золото" киян дають коефіцієнт 1.04 (90%), а на завоювання титулу "гірниками" – 8.50 (10%).

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Нагадаємо, що за п'ять турів до фінішу Прем'єр-ліги Динамо випереджає Шахтар на сім очок.

Востаннє кияни ставали чемпіонами ще за Сергія Реброва 2016 року.

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