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Шахтар вперше почав продаж абонементів на НСК "Олімпійський"

Андрій Фоменко, Андрій Трофімов
1 червня, 10:42
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У перший день літа срібний призер чемпіонату України почав реалізовувати квитки на матчі наступного сезону 2021/2022, які пройдуть в Києві
Шахтар - Динамо
Шахтар - Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні стартував продаж абонементів на домашні матчі Шахтаря в новому сезоні. Кожен уболівальник може забезпечити собі постійне місце на НСК Олімпійський на весь сезон.

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Новину повідомив офіційний сайт "гірників".

Придбати абонемент можна онлайн на shakhtar.com або в мобільному додатку FC Shakhtar (Google Play і App Store). Для уболівальників, які не зможуть придбати абонемент онлайн, передбачена можливість отримати фізичний абонемент.

На вибір пропонується два типи абонементів.

  • На 8 матчів чемпіонату України (в тому числі один поєдинок Кубка України до півфіналу). Власник самостійно вибирає матчі, які хоче відвідати.

Вартість такого абонемента: Standard – 300, 600, 900, 1 200 гривень; VIP – 1 800, 4 000, 5 000, 15 000 гривень.

В тренді
  • На весь сезон (всі домашні матчі Шахтаря в чемпіонаті і Кубку України). Вартість повного абонемента: Standard – 500, 1 000, 1 500, 2 000 гривень; VIP – 3 000, 7 000, 8 500, 25 000 гривень.

Власники абонементів сезону-2021/22 також зможуть голосувати за активності на стадіоні в день матчу (наприклад, вибір треку, під який виходить команда), визначати футболіста для участі в вебінарі, брати участь в розіграшах від Шахтаря, накопичувати бонуси й отримувати інші унікальні можливості.

Напередодні найкращий бомбардир чемпіонату України виступив проти жінок в чоловічому футболі.

Дивіться, як Шахтар обіграв Інгулець в останньому матчі минулого сезону:

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