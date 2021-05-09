Шахтар в ретроавтобусі Турист 1973 року випуску приїхав на останню гру сезону (фото)

Незвичайна поїздка "гірників" на матч заключного туру Прем'єр-ліги проти Інгульця приурочена до 85-річчя, яке донецький клуб святкує цього року

Ретроавтобус Шахтаря / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

На заключний матч сезону з Інгульцем 9 травня на НСК "Олімпійський" Шахтар приїхав на ретроавтобусі ЛАЗ-697М "Турист" 1973 року випуску. Ця поїздка приурочена до 85-річчя, яке донецький клуб святкує в цьому році.

Реклама

Читайте також: Президент Шахтаря відповів на гострі питання про клуб. Дивіться в ефірі 9 травня

⠀

На такому ж транспорті Шахтар переміщався в 1970-х роках. Автобус в ідеальному стані і спеціально дообладнаний для футбольної команди, а на його кузов нанесена ретростилістика того часу.

⠀

Поїздка на ретроавтобусі від готелю "Опера" до "Олімпійського" викликала живі емоції гравців і тренерів Шахтаря, повідомляє Instagram-акаунт "гірників".

Реклама

Реклама

Читайте також: "Якщо я піду, майбутнє у Шахтаря є": заява Каштру

⠀

Відзначимо, що перший офіційний матч Шахтар провів 24 травня 1936 року. Саме ця дата вважається днем народження донецького клубу.

Дивіться, як у попередньому турі УПЛ Шахтар обіграв Минай