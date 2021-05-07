Шахтар запрошує вболівальників і продає квитки на завершальний матч сезону з Інгульцем

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
У найближчу неділю, 9 травня, завершиться чемпіонат України сезону 2020/2021. Шахтар, який забезпечив собі вже срібні медалі, прийме на НСК "Олімпійський" Інгулець. Цей матч 26-го туру Прем'єр-ліги розпочнеться о 17:00 і пройде з глядачами. "Гірники" вже почали реалізацію квитків.
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"Тікети" можна купити за ціною від 50 гривень. Придбати їх можна кількома способами:
- онлайн на shakhtar.com;
- в мобільному додатку FC Shakhtar (Google Play і App Store);
- на сайтах-партнерах клубу esport.in.ua, internet-bilet.ua і ticketsbox.com (квитки роздрукувати самостійно і взяти з собою).
Вартість квитків:
Standard: 50, 100 гривень;
SkyUp Club (сектор 31): 200 гривень;
The Club (снек-меню): 400/500 гривень;
The Lounge (з пакетом гостинності): 2 000 гривень;
Sky Box: 3 000-4 000 гривень.
Тим часом, спортдиректор Минаю відреагував на скандал перед матчем з Шахтарем.
Дивіться, як Інгулець обіграв Львів в останньому турі: