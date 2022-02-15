Шахтар відкрив продаж квитків на суперматч проти Динамо: як потрапити на стадіон

Донецький Шахтар відкрив продаж на суперматч чемпіонату України проти київського Динамо. Українські класико пройде в рамках 25-го туру Прем'єр-ліги у Києві на НСК "Олімпійський"

Шахтар і Динамо зустрінуться 16 квітня / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Зустріч запланована на 16 квітня, початок – о 20:00. Придбати квитки можна лише на офіційних ресурсах клубу:

онлайн на shakhtar.com

у мобільному додатку FC Shakhtar

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Стартова вартість:

Standard: 50, 100, 150, 200, 250 та 300 гривень

SkyUp Club: 400 гривень

The Club (снек-меню): 800/1 200 гривень

The Lounge (з пакетом гостинності): 3000 гривень

Sky Box: 5 000 – 8 000 гривень

Продаж квитків проходитиме у кілька етапів, пріоритет у відданих уболівальників "гірників":

1-й етап (з 14 лютого). Купити додатково квитки на гру з Динамо можуть власники абонементів сезону-2021/22 (2 додаткові квитки на 1 абонемент).

Також на цьому етапі пріоритетна можливість придбання – підписники Shakhtar Club (2 квитки до рук).

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2-й етап (з 21 лютого). Продаж для вболівальників, що відвідали 3 та більше матчів чемпіонату України у поточному сезоні.

Продаж для вболівальників, що відвідали 3 та більше матчів чемпіонату України у поточному сезоні. 3-й етап (з 23 лютого). Продаж для вболівальників, котрі відвідали хоча б 1 матч чемпіонату України.

Продаж для вболівальників, котрі відвідали хоча б 1 матч чемпіонату України. 4-й етап (з 28 лютого). Продаж для вболівальників, які відвідали хоча б 1 матч Ліги чемпіонів цього сезону.

Зазначається, що всі квитки – іменні, тому при проходженні вхідного контролю на стадіоні вболівальник повинен мати при собі документ, що засвідчує особу.