Шахтар і Динамо назвали склади на "Українське класико"

Шахтар і Динамо опублікували стартові склади на центральний матч 22-го туру чемпіонату України. Матч розпочнеться о 19:30. Дивитися онлайн Шахтар – Динамо можна на нашому сайті.
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Також ми проведемо стрім матчу Шахтар – Динамо з можливістю обговорювати матч на нашому каналі в Youtube.
Шахтар: Трубін, Додо, Бондар, Кривцов, Матвієнко, Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Соломон, Мораес
Запасні: Пятов, Болбат, Хочолава, Вітао, Сіпріано, Судаков, Тете, Фернандо, Дентіньо
Динамо: Бущан, Миколенко, Забарний, Попов, Кендзьора, Шепелев, Буяльський, Андрієвський, Караваєв, Де Пена Бесєдін.
Запасні: Бойко, Шапаренко, Циганков, Гармаш, Родрігеш, Сідклей, Тимчик, Сирота, Супряга
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