Шахтар і Динамо назвали склади на "Українське класико"

Стали відомі стартові склади на матч Шахтар – Динамо в чемпіонаті України. Сьогоднішній матч може вирішити долю чемпіонства або ще більше загострити боротьбу за золото

Шахтар і Динамо опублікували стартові склади на центральний матч 22-го туру чемпіонату України. Матч розпочнеться о 19:30. Дивитися онлайн Шахтар – Динамо можна на нашому сайті.

Реклама

Читайте також: Шахтар – Динамо: у скільки і де дивитися українське "класико"

Також ми проведемо стрім матчу Шахтар – Динамо з можливістю обговорювати матч на нашому каналі в Youtube.

Шахтар: Трубін, Додо, Бондар, Кривцов, Матвієнко, Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Соломон, Мораес

Запасні: Пятов, Болбат, Хочолава, Вітао, Сіпріано, Судаков, Тете, Фернандо, Дентіньо

Реклама

Динамо: Бущан, Миколенко, Забарний, Попов, Кендзьора, Шепелев, Буяльський, Андрієвський, Караваєв, Де Пена Бесєдін.

Запасні: Бойко, Шапаренко, Циганков, Гармаш, Родрігеш, Сідклей, Тимчик, Сирота, Супряга

Всі подробиці в спецтемі Українське дербі

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама