Шахтар – Олександрія: відео голів та огляд палкого матчу УПЛ

Команда Роберто Де Дзербі вперше втратила очки в новому сезоні чемпіонату України
Олександрія відвезла три очки з Києва / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
У центральному суботньому поєдинку УПЛ трапилася сенсація. Шахтар несподівано поступився вдома Олександрії. Це була перша поразка Роберто Де Дзербі в Україні.
Гості активно почали гру і відкрили рахунок завдяки зусиллям Третьякова. Максима не встигли накрити захисники донеччан після скидки від Цурікова. Відновити статус-кво зміг Корнієнко, який успішно замкнув простріл Додо.
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І все ж перший тайм залишився за Олександрією. Ковалець отримав м'яч на лінії карного майданчика і пробив в ближній кут воріт Шахтаря. Трубін не встиг зреагувати на удар.
У другому таймі було чимало моментів біля воріт обох команд, проте поєдинок в підсумку завершився тріумфом для підопічних Юрія Гури. До вашої уваги – відео голів і найкращих моментів зустрічі на НСК Олімпійський:
6 хвилина. Гол Максима Третьякова.
16 хвилина. Гол Віктора Корнієнка.
21 хвилина. Гол Кирила Ковальця.
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