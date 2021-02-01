Селезньова вигнали з "Колоса": "Писали, що п'яним на матч виходив. Це – маячня"

Український нападник Євген Селезньов прокоментував відрахування з "Колоса". Раніше повідомлялося, що тренер команди з Ковалівки Руслан Костишин вигнав кращого бомбардира в історії чемпіонату країни з нині граючих футболістів після грубого порушення режиму. Селезньов вже покинув збори в Туреччині.

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Євген Селезньов / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

"У мене все нормально, я зараз вдома з родиною. Відрахування з "Колоса"? А що казати? Те, що пишуть – це все маячня. Довго пояснювати, що сталося. Я стільки прочитав про себе, що я п'яним на матч виходив. Все це відбувається, а у мене дитина, мати, дружина. Мені більше їх шкода, ніж себе"- сказав Селезньов в інтерв'ю Football Hub.

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Нагадаємо, що 35-річний Селезньов підписав контракт з "Колосом" у вересні 2020 року. У поточному сезоні української Прем'єр-ліги він провів 12 матчів, в яких записав до свого активу 5 голів і зробив результативну передачу.

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Цікаво, що буквально напередодні Селезньов заявив, що чекає на зустріч в Туреччині з кентом Мілевським. Як казав Євген, якщо вона відбудеться, "Україна втратить двох футболістів". Правда, при цьому Селезньов уточнив, що напиватися до посиніння з Мілевським не збирався: "Ні-ні, ми змінилися. Він сильно правильний став, як і я".

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