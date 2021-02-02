Селезньов випивав з Вороніним перед відрахуванням з "Колоса" – ЗМІ

Український нападник Євген Селезньов був відрахований з "Колоса" під час збору в Туреччині. Повідомлялося, що тренер команди з Ковалівки Руслан Костишин вигнав одного з кращих бомбардирів в історії Прем'єр-ліги після грубого порушення режиму. Журналіст ТК "Футбол 1/2/3" Володимир Крамар розповів про події напередодні відрахування.

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Євген Селезньов / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

Конфлікт в "Колосі" стався перед спарингом з брестським "Рухом". Селезньов вийшов на передматчеву розминку, але не вийшов на поле, хоча значився в стартовому складі. У результаті конфлікт перенісся в роздягальню, оскыльки клуб з Ковалівки розпочав зустріч в меншості. Склади зрівнялися тільки на 10-й хвилині після розминки Мамаду Данфі.

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Крамар не стверджує, а посилається на чутки, що у вечір напередодні спарингу Селезньов зустрівся з Андрієм Вороніним, який працює в тренерському штабі московського "Динамо". Колишні партнери по збірній України вживали алкоголь. У компанії були і інші люди, але їх імена не називаються.

Євген Селезньов / Фото: Instagram

Сам Селезньов заявив, що не виходив п'яним на гру:

"У мене все нормально, я зараз вдома з родиною. Відрахування з "Колоса"? А що говорити? Те, що пишуть – це все маячня. Довго пояснювати, що сталося".

А буквально напередодні Селезньов заявив, що чекає на зустріч в Туреччині з кентом Мілевським. Як казав Євген, якщо вона відбудеться, "Україна втратить двох футболістів". Правда, при цьому Селезньов уточнив, що напиватися до посиніння з Мілевським не збирався: "Ні-ні, ми змінилися. Він сильно правильний став, як і я".

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