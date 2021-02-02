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Селезньов може спитися після завершення кар'єри: побоювання ексгравця збірної України

2 лютого, 17:18

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Олексій Бєлік розповів про слабкості Селезньова за межами футбольного поля

Колишній футболіст "Шахтаря" і збірної України Олексій Бєлік прокоментував скандал навколо Євгена Селезньова, якого вигнали з "Колоса" за порушення режиму. Бєлік розповів, що нападник любить погуляти, і висловив побоювання, що після завершення кар'єри Євген може переключитися на алкоголь.

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"Для нього ситуація дуже складна. Тепер буде складно знайти команду, яка довірить. Жека ніколи не приховував, ми всі знаємо, і він завжди нагадував, що в нього є слабкості за футбольним полем. Любить він погуляти. Весела людина, яка потребує цього.

Для кожного футболіста настає важкий момент, коли треба закінчити кар'єру гравця і переключитися на щось інше. Дай бог, щоб це "інше" не було алкоголем", – розповів Бєлік в інтерв'ю Footballua.tv.

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Сам Селезньов заявив, що не виходив п'яним на групроти брестського "Руха": "У мене все нормально, я зараз вдома з родиною. Відрахування з "Колоса"? А що говорити? Те, що пишуть, – це все маячня. Довго пояснювати, що сталося".

Дивіться, як "Колос" грав у чемпіонаті України:

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Євген Селезньов Олексій Бєлік Колос Ковалевка

Джерело: Сегодня|Спорт

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