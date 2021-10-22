Найбільша перемога Металіста. Під гарячу руку потрапив Інгулець

Харків'яни забили чотири голи суперникам і наблизилися до зони єврокубків

У Харкові було багато боротьби і голів / Фото: Металіст 1925

12-й тур чемпіонату України з футболу продовжився у Харкові. Раніше Десна і Олександрія не визначили переможця.

А ось Металіст 1925 розгромив на своєму полі Інгулець. У ворота гостей влетіло чотири м'ячі.

Реклама

Перший глядачам довелося чекати довго. Лише перед самою перервою харків'яни вийшли вперед. Батюшін красивим ударом з-за меж штрафного вразив верхній кут воріт.

Добив Металіст суперника по закінченню години гри. За дві хвилини Западня та Марлінсон довели рахунок до розгрому. А крапку в матчі поставив Криськів.

Металіст – Інгулець – 4: 0

Голи: Батюшін (40), Западня (64), Марлісон (66), Криськів (83)

Реклама

Це найбільша перемога Металіста 1925 у Прем'єр-лізі. Вона пдозволила харків'янам наблизитися до зони єврокубків. А ось Інгульцю доводиться думати, як не вилетіти у Першу лігу.

Читайте також: Навіть коли мене підривали – це не той драйв: чому президент українського клубу витрачає мільйони

Турнірна таблиця