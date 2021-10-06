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З цим не можна жартувати: воротар Львова продовжив грати після моторошного перелому черепа

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
6 жовтня, 11:20
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У матчі 10-го туру чемпіонату України воротар Львова Олександр Ільющенков отримав серйозну травму
Воротар Львова Ільющенков отримав травму в матчі проти Дніпра-1
Воротар Львова Ільющенков отримав травму в матчі проти Дніпра-1 / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

На 11-й хвилині поєдинку Дніпро-1 – Львів (1:0) голкіпер "городян" отримав удар в голову від хавбека Дніпра-1 Олександра Назаренка. Незважаючи на важке пошкодження, Ільющенков дограв матч до кінця.

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"Діагностували перелом скроневої кістки . Все було динамічно, але так вийшло. Це футбол, нічого не поробиш.

Чому не попросив заміну? Спочатку було боляче і почав відключатися. потім завдяки лікарям зрозумів, що можу дограти . Сказав, що якщо почуватимуся погано, то попрошу заміну. Так і дограв", – розповів голкіпер Львова в ефірі програми Футбол NEWS.

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Нагадаємо, що 31-річний голкіпер перейшов в команду Львова на правах вільного агента в січні 2021 року. У нинішньому сезоні Ільющенков зіграв 8 матчів, причому в двох поєдинках зберіг ворота "сухими".

Дивіться епізод в матчі, в якому Назаренко "в'їхав" коліном в голову Ільющенкова.

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Додамо, що після десяти зіграних матчів Львів набрав шість очок і займає 13-е місце в турнірній таблиці чемпіонату України.

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9
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5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
10
6
1
3
14
12
2
19
Забиті 14
Пропущені 12
Різниця 2
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6
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10
5
3
2
10
7
3
18
Забиті 10
Пропущені 7
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н В П В Н
7
Десна Десна Дес
10
5
1
4
13
16
-3
16
Забиті 13
Пропущені 16
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П В Н П
8
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
10
4
1
5
9
13
-4
13
Забиті 9
Пропущені 13
Різниця -4
Результати останніх матчів: В В Н П П
9
Верес Верес Вер
10
3
3
4
9
12
-3
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Різниця -3
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Рух Рух Рух
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забиті 8
Пропущені 12
Різниця -4
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11
Колос Колос Кол
9
3
2
4
7
14
-7
11
Забиті 7
Пропущені 14
Різниця -7
Результати останніх матчів: В П В П П
12
Інгулець Інгулець Інг
10
2
2
6
9
18
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8
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6
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1
1
8
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25
-13
4
Забиті 12
Пропущені 25
Різниця -13
Результати останніх матчів: П П П В П

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О
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10
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2
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10
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23
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Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
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6
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