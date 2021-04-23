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Рух піднявся з дна після розгрому Маріуполя

23 квітня, 20:58

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Львівський клуб завдяки впевненій перемозі в гостях зміг покинути останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату України

/ Фото: ФК Маріуполь

Сьогодні стартував 23-й тур чемпіонату України з футболу. Маріуполь приймав Рух. Гостям вдалося взяти три очки і покинути дно турнірної таблиці.

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Все найцікавіше в матчі відбулося в середині другого тайму. Чоботенко отримав червону картку за фол останньої надії і Климчук чітко реалізував пенальті.

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Потім Борячук точним ударом головою подвоїв перевагу Руху.

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А Рунич перед фінальним свистком оформив розгром.

Маріуполь – Рух – 0:3
Голи: Климчук (66, пен.), Борячук (76), Рунич (88)

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Перемога для Руху, як ковток свіжого повітря. Команда відчайдушно бореться за збереження прописки в Прем'єр-лізі. До кінця чемпіонату Рух чекають матчі проти Олександрії (дома), Олімпіка (дома) і Дніпра-1 (виїзд).

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