Рух піднявся з дна після розгрому Маріуполя

/ Фото: ФК Маріуполь
Сьогодні стартував 23-й тур чемпіонату України з футболу. Маріуполь приймав Рух. Гостям вдалося взяти три очки і покинути дно турнірної таблиці.
Все найцікавіше в матчі відбулося в середині другого тайму. Чоботенко отримав червону картку за фол останньої надії і Климчук чітко реалізував пенальті.
Потім Борячук точним ударом головою подвоїв перевагу Руху.
А Рунич перед фінальним свистком оформив розгром.
Маріуполь – Рух – 0:3
Голи: Климчук (66, пен.), Борячук (76), Рунич (88)
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Перемога для Руху, як ковток свіжого повітря. Команда відчайдушно бореться за збереження прописки в Прем'єр-лізі. До кінця чемпіонату Рух чекають матчі проти Олександрії (дома), Олімпіка (дома) і Дніпра-1 (виїзд).
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