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Російський клуб поверне київському "Динамо" забракованого легіонера

4 січня, 23:15

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Ганський півзахисник Абдул Мохаммед Кадірі приїде в Україну з Тули

Ще один футболіст повертається в "Динамо" з оренди. Цього разу в колектив Мірчі Луческу увіллється 24-річний ганець Мохаммед Кадірі. Нагадаємо, у вересні Кадірі перейшов з "Динамо" в "Арсенал" на правах оренди. Договір був розрахований на сезон 2020/2021, але російський клуб скористався опцією, яка дозволяє достроково перервати оренду взимку. Схоже, щось пішло не так.

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Про це повідомило видання "Спорт-експрес".

У чемпіонаті Росії тульський "Арсенал" займає 14-те місце з 16 команд, набравши 14 очок в 19 матчах. Кадірі грав у 13 поєдинках і забив два м'ячі.

Цікаво, що в "Динамо" Абдул Мохаммед прийшов влітку 2019 року саме з Тули. Підписав контракт на чотири роки, відіграв сезон 2019/2020 за Хацкевича й Михайличенка, після чого знову повернувся в Росію. Також він викликався в збірну Гани. Поки що на офіційному сайті українського клубу півзахисника немає в списку гравців команди.

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Згадаймо, як "Динамо" обіграло "Ференцварош" у Лізі чемпіонів:

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футбол Динамо Київ Арсенал Тула трансфер Мохамед Кадірі Абдул Кадири
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